Laura Escanes ha encontrado en Stradivarius el chaleco acolchado azul que te acompañará toda la primavera

Perfecto para llevar con un jersey a rayas como el suyo.

Poco a poco, semana a semana, con los primeros pantallazos del móvil de la previsión del tiempo en la que aparecen máximas por encima de los 15 grados, nos venimos a arriba y las prendas primaverales empiezan a aflorar. Igual es venirse arriba, pero falta nos hace, y más este año que hace casi 24 meses que no catamos la primavera, ¿verdad?

Esto mismo que te pasa a ti le pasa a las celebrities, que están locas por hacer el cambio de armario. Los vestidos cortos empiezan a asomar y las sudaderas y jerséis se ven por encima de los hombros para cuando refresca y ya no todo el día como manta sobre el cuerpo, y también aparecen prendas específicas de entretiempo en los looks de las celebrities pese a que todavía estamos en pleno invierno.

Es el caso, por ejemplo, del chaleco acolchado, una prenda que no hace tilín a mucha gente pero que bien interpretado puede dar muchísimo juego, como acaba de demostrarnos Laura Escanes, que ha encontrado el diseño en Stradivarius que no te quitarás de encima en los próximos meses.

En color azul, relativamente holgado, de cuello subido y largo tres cuartos, destaca especialmente por los dos bolsillos frontales que recuerdan vagamente a la ropa técnica de montaña, una de las grandes inspiraciones del street style en los últimos tiempos.

Escanes lo ha combinado con mucho estilo en clave informal al acompañarlo de un jersey oversize a rayas -también de Stradivarius, donde se vende por 19,99 euros- que combina en color con el chaleco y al mismo tiempo rompe la imagen del outfit al ser este liso y el suéter estampado.

Pero la verdad es que no se nos ocurre un look informal en el que no vaya bien un diseño así. Con joggers, con jeans, con pantalones tipo cargo, hasta con leggins, e incluso con algunos vestidos deportivos funcionaría de maravilla, así que es una inversión segura. De las que se rentabilizan en un visto y no visto.

La prenda en cuestión está disponible en la tienda online de Stradivarius por un precio de 25,99 euros. Actualmente, solo hay unidades en talla S y M porque ya sabemos lo que pasa cuando una influencer muestra su armario al mundo Instagram.

También se vende en color crudo pero está completamente agotado, así que te toca correr si no quieres tener que "hacer cola" para esperar al tuyo en un tono y otro.