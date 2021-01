De tus joyas a tu ropa: las perlas llegan a tus prendas para ser las protagonistas de la temporada

Perfectas para todos los tipos de looks.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA | WOMAN.ES

Pese a que hace algunos años las perlas estaban relegadas a joyas antiguas y asociadas a un determinado tipo de estatus, su inclusión en el mundo de la moda a través de aplicaciones en todo tipo de prendas las ha democratizado convirtiéndolas en toda una tendencia. Por eso, esta temporada es tan común encontrarlas en un montón de jerseys, camisetas, pantalones y hasta diademas.

Si tú también quieres unirte a esta tendencia y añadir a tu fondo de armario alguna que otra pieza decorada con perlas pero no sabes muy bien por dónde empezar, estás de enhorabuena, ya que vamos a darte un montón de opciones diferentes en todos los estilos.

Empezaremos por los jerseys, que son una de las prendas más usadas del invierno y también una de las que antes ha comenzado a incluir aplicaciones de perlas en sus diseños. Y es que aquí la versatilidad es total, ya que puedes encontrar desde las opciones más recargadas con perlas repartidas por toda la prenda hasta las más minimalistas que solo las incluyen como detalle en cuello o en hombros.

En cuanto a los pantalones, lo normal es encontrar modelos que las incluyen distribuidas a lo largo de ambas perneras, o bien como detalle en alguno de los bolsillos.

Pasamos ahora a las diademas en las que, al contrario de lo que puedas pensar en un primer momento, los modelos con perlas no están únicamente reservados a los looks de fiesta. Existen muchas opciones, como las que te mostramos a continuación, que son complementos perfectos para los looks de diario.

¿Quieres ver nuestras prendas con perlas favoritas? ¡Pues aquí te las dejamos todas!