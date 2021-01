Los jerseys de cuello alto son la prenda más cool para sobrevivir a la ola de frío (y a todo el invierno)

Calentita, elegante y con estilo.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA | WOMAN.ES

Cuando llegan olas de frío como la que estamos viviendo puede que se te haga algo complicado el elegir la ropa a la hora de vestirte, pues tendemos a abrigarnos con un montón de capas y esto no es siempre lo más elegante a la hora de vestir. Así que si necesitas ideas para vestir bien mientras duran los estragos de la borrasca Filomena has llegado al sitio indicado.

Imaginamos que ya habrás elegido el abrigo más calentito que tengas para estos días, pero si todavía no lo has hecho nuestra recomendación es que elijas uno acolchado o de plumas, que están totalmente en tendencia, o uno de rebajas para ahorrarte unos buenos euros que siempre viene bien. Sin embargo el verdadero problema viene con las prendas que colocamos debajo del abrigo, ya que tienen que ser lo suficientemente abrigadas para que no muramos de frío al quitarnos el abrigo en los sitios (especialmente ahora que es necesario ventilar cada poco tiempo), pero sin ser excesivamente gruesas para que no vayamos embutidas en el abrigo.

Por eso la mejor opción son los jerseys de cuello alto, ya que son perfectos tanto para llevar solos si vives en una zona más cálida, como para llevarlos encima de una camisa o una camiseta e ir de lo más calentita. Además, al abrigarnos hasta el cuello, nos aseguramos también de no coger frío en la zona de la garganta y evitarnos más de un catarro.

Nosotras hemos elegido nuestros favoritos del mercado (algunos de ellos de rebaja) para que tú también encuentres la pieza perfecta para combinar con tu armario y tu estilo.