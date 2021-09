El jersey de Uniqlo que querrás llevar ya mismo con sandalias

Tenemos tantas ganas de estrenar las gustosas piezas de punto que el otoño tiene previstas para nosotras nos va a costar mucho resistirnos a lucirlas hasta entonces...

Julia García

Aún no hemos dado por concluido el verano cuando ya hemos activado el "modo otoño" en nuestro armario. Es inevitable, cuesta mucho mantenerse firme frente a la cantidad de tentaciones que se nos ponen delante diariamente. Que si pantalones vaquero estampados, que si colores cargados de intensidad, que si piezas de sastrería en todas sus versiones... resulta imposible resistirse.

Puede que incluso te ocurra ante lo que no son tendencias propiamente dichas sino que son básicos de esta época del año, ¿te apetece empezar a llevar sudaderas después de pasar tanto tiempo en bikini? Tranquila, no eres un bicho raro por pensarlo, somos muchas las que estamos en tu bando. De hecho, en Instagram ya son muchas las que han dado el pistoletazo de salida a los looks de entretiempo, esos en los que se mezclan sin ningún tipo de pudor piezas de diversa índole que nada tienen que ver las unas con las otras.

El ejemplo más claro es el que te vamos a poner a continuación y es el que más vas a encontrar en redes, el de jersey y sandalias. Esta combinación tan aparentemente loca es la favorita de las insiders por estas fechas.

Todo vale cuando llega septiembre y toca vestirse. La mezcla del punto con el calzado propio de los meses de más calor puede parecer extravagante pero funciona. Es una manera de aprovechar estos días en los que las temperaturas están a medio camino y no sabemos muy bien por dónde queremos tirar cada mañana cuando nos ponemos delante del armario.

Nosotras que ya hemos fichado en Uniqlo el que será un fiel compañero para cuando el frío apriete de verdad no vamos a dejar pasar la oportunidad de aprovecharlo desde ya mismo aún llevando los pies al aire. Y es que este jersey de cashmere en color camel que bien lo merece.

De cuello vuelto, con detalle de elástico con puños y la parte baja, es uno de esos jerséis que agradece cualquier contexto. Cuenta con un tratamiento especial del tejido para evitar que se hagan bolitas y, al ser en un tono tan versátil, tenemos muy claro el juego que va a darnos.

Lo hemos visto combinado como decíamos con sandalias planas además de con un pantalón negro básico, pero seguro que también tendremos la oportunidad de contemplar sus cualidades con piezas propias de los estilismos invernales. De hecho, estamos deseando hacerlo.