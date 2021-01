El jersey tricolor de & Other Stories que tiene María Fernández-Rubíes se ha convertido en la prenda que sabemos que sí o sí alegrará cualquier look de invierno

Un diseño original y calentito que no podemos dejar escapar.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Durante los meses de invierno los colores neutros y oscuros se convierten en los verdaderos protagonistas del 'street style'. No te contamos ninguna novedad, lo sabemos... Pero, ¿quién dijo que las tonalidades más suaves no tienen cabida en nuestro armario durante la temporada más fría del año?

Entre tanta sobriedad no está mal, de vez en cuando, dar un toque de color a nuestros looks invernales. De hecho, las tonalidades más llamativas ya han llegado a protagonizar prendas fetiche de temporada como es el caso de los abrigos, como el plumífero que tiene Lucía Bárcena para diferenciar su looks o el diseño lila tipo peluche de Paula Echevarría.

Otra prenda imprescindible del invierno por excelencia es un buen jersey y María Fernández-Rubíes nos ha mostrado el definitivo para alegrar cualquier estilismo de temporada.

- El mejor fichaje de rebajas que podemos hacer es el de un buen plumífero, según María Fernández-Rubíes (y el suyo es de Pull&Bear)

- María Fernández-Rubíes tiene la cazadora acolchada malva de Zara que querrás llevar aunque nieve, llueva o truene

La 'influencer' nos ha demostrado en más de una ocasión su debilidad por los tonos pastel y tiene claro que estos colores no son solo para la primavera y el verano, y nosotras coincidimos con ella. A lo largo de estos meses nos ha enseñado piezas protagonizadas por estas tonalidades como es el caso del jersey verde menta más deseado de Oysho o el cárdigan de color lila más bonito de & Other Stories. Y, efectivamente, una vez más María Fernández-Rubíes nos ha enseñado otro diseño perfecto para dar un toque muy especial a los looks más sobrios.

Se trata de un jersey tricolor protagonizado por tonos pastel muy 'sweetie' como son el rosita, el blanco y el lila. ¡Y nos encanta!

Este diseño está confeccionado en punto de lana a rayas aunque con un efecto ombré muy 'cool' que lo hace todavía más original. Es holgado y cuenta con el cuello, los puños y el dobladillo acanalados.

María Fernández-Rubíes lo ha llevado en un look muy, muy alegre al combinarlo con unos pantalones rosas y un original bolso lila con flecos. Y aunque su propuesta nos parece ideal, también nos lo imaginamos a modo de contraste con un look oscuro, por ejemplo.

El jersey pertenece a la firma & Other Stories y tiene un precio de 89 euros. Pero, ojo, si lo quieres deberás comprarlo por la web de la marca ya que solo está disponible 'online'.