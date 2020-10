Este jersey de la princesa Leia que ha sacado Zara es tan guay que lo querrás incluso aunque no te guste 'Star Wars'

Listo para conquistar tu armario desde una galaxia muy, muy lejana.

María Aguirre | Woman.es

Si eres fan de 'Star Wars' deberías abrir bien tus ojos y seguir leyendo con atención en las próximas líneas. Y si no lo eres, da igual, hazlo también, porque el jersey de la Princesa Leia que acabamos de encontrar en el catálogo online de Zara es lo más. No puede ser más cool y más amoroso a la vez.

¿Y quién no adoraba el personaje interpretado por Carrie Fisher y hasta su peinado a lo Dama de Elche? ¡Por favor, no puede existir alguien que no lo haga!

"Ready to rule!" dice el jersey de la firma de Inditex, que es algo así como "¡Lista para gobernar!" en castellano, mensaje de empoderamiento que sale de la boca de uno de los personajes femeninos más icónicos de la historia del cine.

La prenda, que lleva bordada la figura de la Princesa Leia versión dibujo, es perfecta además para combatir el frío que está por llegar. Es holgado y cómodo pero no muy largo ni extragrande, que así escapamos un poco de la tendencia actual, que no todo el punto tiene por qué llevarse dos tallas por encima de la habitual.

Y, como ocurre con este tipo de jerseys, funciona bien con casi cualquier cosa siempre y cuando se lleve en clave informal, así que te lo pondrás tanto que acabarás tan metida en el papel de Leia que no te extrañe verte un día haciéndote las famosas "ensaimadas" en el pelo si lo tienes lo suficientemente largo. ¡Todo sea por resistir al lado oscuro de la Fuerza!

39,95 euros tienen la culpa, que no son nada si piensas en lo mucho que vas a presumir de jersey este invierno delante de familia, amigos y compañeros de trabajo... aunque sea por videollamada. Te lo vas a querer poner hasta para estar por casa.