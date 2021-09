El jersey blanco de Uniqlo que podrás llevar como cualquier camisa

Todo un salvavidas para esos días en los que necesitas algo más formal pero también para cuando buscas un look más desenfadado.

Julia García

Otoño es sinónimo de jerséis que empezamos a llevar hasta con sandalias casi desde el mismo momento en el que nos quitamos el bikini. Claro que muchas veces no nos queda otra que esperarnos a que el frío de verdad aparezca porque nos limitamos a escoger modelos gustosos que nos protegen al máximo de las bajas temperaturas pero que no funcionan en el entretiempo.

El error es que tendemos a pensar que todos los jerséis tienen que ser de cuello vuelto, de ochos o de punto grueso y eso no es así. Hay infinidad de opciones que nada tienen que ver en el campo del punto, ese en el que Uniqlo es una de las marcas expertas. Por eso no es casualidad que haya sido justo ahí donde hemos encontrado un suéter muy diferente a los que tendemos a llevar en pleno invierno porque está pensado precisamente para esta época del año en la que buscamos un sustituto para las camisas que muchas veces no encontramos.

Es de manga tres cuartos con un ligero volumen y está confeccionado 100% en algodón para resultar de lo más agradable al tacto, lo que lo vuelve una pieza genial a la que poder recurrir a diario.

Al ser ligeramente ajustado a la cintura y contar con mangas dolman permite ser llevado sin nada debajo de modo que resulte cómodo y elegante gracias a su favorecedora silueta con cuello redondo.

En la tienda online de la firma japonesa lo encontramos en azul, negro y blanco hueso, y precisamente este último es el que puede ofrecer más recorrido en nuestro armario porque gracias a su estilo minimalista permite ser combinado con cualquier otra prenda sin necesidad de complicarse demasiado con el look.

Con un pantalón de pinzas o una falda midi en el mismo tono crudo es ideal para un look monocolor aunque demuestra su capacidad todoterreno si lo acompañas, por ejemplo, de unos vaqueros para darle un respiro a los jerséis de rayas marineras que tanto nos gustan o para alternar con los diseños a todo color que las diferentes tiendas han tenido a bien lanzar esta temporada.