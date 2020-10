Las inesperadas rebajas de Mango y las únicas 15 prendas con las que conseguir el perfecto armario de otoño

Un mix de tendencias y básicos que te salvarán más de un look.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Seguramente no te las esperabas tan pronto, pero aquí están. Lo que conocemos como las 'mid season sale' (o rebajas de mitad de temporada) se están adelantado en fechas para darnos una alegría (y, sinceramente, con los tiempos que corren tenemos que admitir que no nos viene nada mal).

Mango ha sido la primera firma 'made in Spain' en presentar su selección de prendas de temporada rebajadas y, por supuesto, en Woman.es no hemos podido evitar analizar con todo lujo de detalles estas ofertas (con descuentos desde el 25% al 50%, dependiendo del artículo). Y, sí, amiga, tenemos que decirte que, afortunadamente, hay auténticos chollos que tú tampoco vas a poder dejar escapar.

En esta selección hemos podido encontrar ciertos artículos a muy buen precio que van a ser protagonistas en el 'street style' esta temporada, como es el caso de las botas de caña alta, que ya hemos visto que son unas de las favoritas de conocidas 'fashion lovers' como Sara Carbonero o Mery Turiel; o los mocasines, que son los zapatos más sofisticados de otoño-invierno y que ya llevan las que más saben de moda, desde Alexandra Pereira, pasando por Katie Holmes y hasta las mismísima Olivia Palermo.

Pero, más de allá del calzado, el estampado de cebra, las prendas con efecto piel, los 'trenchs' o los chalecos masculinos son otras de las tendencias que encontramos en la propuesta de ofertas de la firma barcelonesa.

Y, por supuesto, no podemos olvidarnos de los básicos de armario que te solucionarán más de un look, como los 'little black dress', que tan bien quedan con todo; las camisas blancas (y si es versión 'oversize' mejor que mejor); las americanas, perfectas para un look 'working girl'; las chaquetas 'denim' o los cárdigans, entre muchos otros.

No te pierdas la selección que hemos hecho en Woman.es con mucho mimo para que tú también puedas renovar tu armario de temporada por muy poco. ¿A qué esperas?