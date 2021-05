Si te gusta el estilo de Inés Domecq, atenta al armario cápsula que ha diseñado para The IQ Collection (con los vestidos, monos y camisas más elegantes de la temporada)

Del vestido de invitada más original del momento a la camisa de cuello bobo que no querrás quitarte nunca; la nueva propuesta de The IQ Collection reúne todas las prendas necesarias para vestir bien toda la primavera. Y no lo decimos nosotras, sino su estilosa fundadora: Inés Domecq.

SILVIA VÁZQUEZ