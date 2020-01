Los imprescindibles de las rebajas de Massimo Dutti son los básicos más delicados que necesitas en tu armario

Desde la seda hasta el cashmere en vestidos, faldas y jerséis que querrás que formen parte de tus mejores looks.

NATALIA MORÁN | WOMAN.ES

Digamos que las rebajas de Massimo Dutti se han convertido, como cada año, en un regalo que más bien por obra y gracia de sus Majestades de Oriente, es Inditex el encargado de coronarse con grandes descuentos que ya han hecho que la mayoría de sus productos se hayan agotado en la totalidad de sus tallas.

Y es que no es para menos. La que podríamos considerar como la firma que más se asemeja al lujo del conjunto gallego, con prendas que cuentan con una calidad inmejorable, diseños y cortes en los que la delicadeza y el buen hacer son parte de su seña de identidad y entre las que la seda y el chasmere resultan ser sus tejidos por excelencia, la hora de renovar tus básicos ha llegado de la mano de esa firma a la que no puedes dejar en el olvido estos días.

Aunque bien sabemos que así no será. Porque mientras el día de Reyes pasaba, tú mantenías (nosotras también) una cuenta atrás al mismo tiempo que finalizabas una 'wish list' de todos los imprescindibles por los que no estarías dispuesta a dejar escapar. (El cartel de agotado en casi todas las prendas online lo corroboran). Y precisamente en esa lista de deseos está la camisa blanca definitiva firmada por Massimo Dutti que si bien en su página web solo cuenta con la talla 42 como única opción de compra, en tiendas sí que cuenta con el stock perfecto para convertirse de nuevo en un auténtico éxito.

No es para menos, ¿verdad? Tiene el diseño perfecto y además de sus dos bolsillos y fila de botones siguiendo el patrón protocolario con el que han de contar todas las camisas, lo mejor de esta es su delicadeza y aparente comodidad de la que su tejido confeccionado en seda morera se encarga.

En algún momento todas hemos querido hacernos con una prenda con semejantes características, y aunque puede que ya contemos con varias en nuestro armario, sin duda esta es una nueva oportunidad que no deberíamos dejar atrás teniendo en cuenta que su precio no supera los cuarenta euros y que su patrón es el mismo que tanto hemos deseado y pedido.

Pero es que si esta camisa ha conseguido conquistarnos por completo, más lo harán los demás productos que forman parte de lo que hemos calificado como los mejores imprescindibles de Massimo Dutti con los que hacerse ahora para no lamentarlo más tarde. Te encantarán, palabra de Woman.es.