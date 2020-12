¿Tienes un hombre en tu vida que necesita urgentemente renovar su armario? Entonces no te puedes perder estas ideas de regalo

Con descuentazos de hasta el 50%.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA | WOMAN.ES

Sí, estamos ya en el tiempo de descuento de la Navidad (especialmente si en tu familia tenéis la tradición de regalaros el día 25 y no en Reyes), pero si todavía sigues sin tener claro cuáles van a ser tus regalos para todos los hombres de tu vida, esto te interesa.

Y es que, tanto si alguno de ellos necesita con urgencia renovar su armario como si es un apasionado de la moda y le encanta recibir cada año nuevas prendas de tendencia, seguro que ya tenías claro que este año ibas a regalarle ropa pero ¿qué prendas comprar? ¿Cómo estirar el presupuesto para comprar ropa de calidad y no dejártelo todo en una sola prenda?

Una muy buena opción es aprovechar las rebajas y descuentos que lanzan las firmas en enero, pero si necesitas comprar antes tus regalos estás de enhorabuena, porque en Springfield tienen una selección de prendas con ofertas hasta del 50%, por lo que es el momento ideal para hacerte con todos tus regalos antes de que se agoten.

Abrigos, camisas, jerseys, cazadoras, sudaderas... Sea cual sea el estilo vistiendo del hombre al que vas a regalar, seguro que encuentras opciones para él, ya que hemos preparado una selección bastante amplia con prendas para todos los gustos, y que te servirán tanto para tu chico como para tu hermano, tu padre, tu primo o quien sea que vaya a recibir tus regalos.

Además, no te creas que regalar ropa es algo aburrido, ya que si eliges las prendas adecuadas no solo puede ser el regalo más útil que vayan a recibir esta Navidad, sino que puede ayudarles a descubrir un nuevo estilo de vestir que de un giro de 180 grados a su look.

Te dejamos con un montón de ideas de regalos 'fashion' para sorprender a todos los hombres de tu vida.