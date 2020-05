En H&M hay más de 300 pantalones cortos, pero estos son los únicos shorts que llevarás sin parar este verano y solo cuestan 15 euros

¡Alerta tendencia! ¿No sabes qué pantalón corto elegir?

Clara Hernández | Woman.es

El verano está a la vuelta de la esquina, las temperaturas suben por encima de los 20 grados (en algunas provincias, incluso por encima de los 30) y ya va siendo hora de que hagas el temido cambio de armario, en el caso de que no los ha hecho aún. Sin embargo, al llevarlo a cabo tal vez te hayas dado cuenta de que entre tus prendas de verano faltan algunos esenciales para afrontar la nueva estación en plena desescalada, un periodo que no solo ha modificado nuestros hábitos y nuestra decoración, sino también las prendas consideradas básicas, cada vez más orientadas al confort y a la versatilidad.

Entre todas las que cumplen esos requisitos hay una favorita que ya brilla en la mayor parte de los stories de 'it girls' (Paula Echevarría incluida) y que gana protagonismo en las nuevas colecciones de las firmas. Se trata del short deportivo (has oído bien, el clásico con cintura elástica), del que ya te hablamos porque ha saltado de nuestras rutinas fitness a formar parte de looks urbanos chic y aptos para muchos momentos del día. Y que prometen convertirse en la prenda estrella por delante de los pantalones ciclista (con permiso de las hermanas Kardashian), ya sea combinados con camisetas o camisas.

¿Y dónde encontrarlos? Hay marcas como H&M que, de los más de 300 modelos de pantalones cortos que presentan para recibir el verano, han prestado especial importancia a los de tipo deportivo y con precios que, en muchos casos, no superan los 15 euros o, incluso, los 10. Y que ofrece tanto piezas de tipo chándal en distintos colores, a versiones más sofisticadas elaboradas en lino o, incluso, estampadas.

Su propuesta es combinarlos con camiseta de tirantes y una camisa XL encima, o simplemente con camisa, y pueden ser lucidos tanto con zapatos como deportivas.

