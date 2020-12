"Lo sostenible puede y debe ser 'fashion'; así, como consumidores, no tendremos que elegir entre moda y medio ambiente", apunta Nuria Ramírez, responsable de innovación y sostenibilidad de esta firma cuyos diseños ya son un éxito en las redes.

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

H&M continúa apostando por la sostenibilidad con una nueva colección Conscious Exclusive, la duodécima de este ambicioso proyecto que ha posicionado a la marca sueca como un referente en la moda respetuosa con el medio ambiente. Y, tal como corresponde a estas fechas, la cápsula es festiva e ilusionante; tanto, que uno de sus (voluminosos y preciosos) vestidos ya se posiciona entre los favoritos de Instagram para las Navidades.

En concreto, se trata de un impresionante diseño repleto de flores de gasa de poliéster reciclado que aúna romanticismo, diversión y, por supuesto, conciencia medioambiental. Aunque todavía no ha salido a la venta (la colección llega a la web este miércoles 3 de diciembre), ya son muchas las 'insiders' que se han hecho con este vestido; y una de las primeras en estrenarlo ha sido Blanca Miró, prescriptora de tendencias que ha estado involucrada en todo el proceso de creación, manteniendo diferentes encuentros virtuales con expertos en sostenibilidad y talentos emergentes del panorama 'fashion' para conocer de primera mano la que ha sido bautizada como 'The Waste Collection'.

Y es que la mayoría de las prendas de la línea están elaboradas a partir de materiales de origen sostenible procedentes de residuos, tal como nos cuenta Nuria Ramírez, responsable de innovación y sostenibilidad de H&M España, quien, además de contarnos los sorprendentes detalles de este lanzamiento, nos da las claves para lograr un armario más respetuoso con el medio ambiente.

¿Qué hay de nuevo en esta colección Conscious Exclusive de H&M?

Es la primera vez que la línea tiene una temática, el lema es “Let´s wear the waste”. Bajo este concepto de vestirse a través de residuos, las innovaciones que introducimos este año, tanto en los materiales como en el proceso de producción, están basadas en tratar precisamente a los residuos como recursos. De las cuatro innovaciones de este año, H&M lanza tres de ellas por primera vez al mercado a nivel mundial: 'Agraloop Hemp Biofibre', una fibra natural derivada de los restos de la cosecha de cáñamo oleaginoso; 'Eastman Naia Renew', un hilo de celulosa compuesto por fibras de madera y residuos plásticos reciclados y 'Made of Air', un plástico que no produce carbono, ayudando a reducir las emisiones de CO2.

¿Qué tiene más peso en este tipo de colecciones: el diseño (es decir, la parte moda) o la innovación (es decir, ¿la parte eco)?

Esta colección es la muestra de cómo una cosa no está reñida con la otra. Lo sostenible puede y debe ser 'fashion'. Lo más importante es que las colecciones sostenibles se conviertan en un denominador común en toda la industria, de este modo, como consumidor, no tendremos que diferenciar y/o escoger entre moda y sostenibilidad.

¿A día de hoy son realmente compatibles la moda rápida (y asequible) y la sostenibilidad? ¿Es posible mantener el frenético ritmo del fast fashion actual y cumplir con los objetivos de sostenibilidad?

La crisis climática plantea un gran desafío a todas las industrias, incluida la de la moda. Nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad de permanecer dentro de los límites planetarios y tenemos un plan ambicioso: tener un impacto positivo en el clima en el año 2040 y trabajar sólo con materiales reciclados y de origen sostenible en 2030. Aunque tenemos un largo camino por recorrer, estamos haciendo grandes progresos. En lo que respecta a la colección Conscious Exclusive su objetivo siempre ha sido progresar en cuanto a innovación en moda y sostenibilidad y, sin duda, ha supuesto un cambio general en nuestra compañía. Además, ha puesto en valor cuan tendencia puede ser la moda sostenible.

Podríamos decir que la sostenibilidad es la gran tendencia de los últimos años: ¿para las marcas de moda ha dejado de ser 'solo' un reto para convertirse también en un nuevo reclamo de ventas?

En H&M llevamos trabajando la sostenibilidad desde hace más de 20 años, y esto es lo que reafirma que no se trata solo de una tendencia; la moda sostenible es una responsabilidad de todos y ha llegado para quedarse. Desde H&M estamos muy orgullosos de nuestras iniciativas en sostenibilidad y estamos decididos a impulsar el cambio hacia una industria de la moda más sostenible. En este sentido la colaboración entre empresas, instituciones, gobiernos e incluso los consumidores, es esencial para lograr un cambio a largo plazo en toda la industria textil. Cuántos más seamos mejor. Los retos a los que nos enfrentamos son demasiado complejos para que una sola empresa, independientemente de su tamaño, los afronte sola. El cambio depende de todos.

Como consumidores, ¿el primer paso para ser más sostenibles sería comprar menos? ¿Qué alternativas tenemos?

La involucración de nuestros clientes para lograr el cambio es clave. Desde H&M tratamos de ayudarles con diferentes alternativas y un ejemplo de ello es cómo alargar la vida de las prendas. Con el servicio Take Care en algunas de nuestras tiendas, basado en la reparación de prendas, y con el apartado “Let´s take care” en la web queremos inspirar a nuestros clientes sobre cómo dar el mayor uso posible a su ropa. Asimismo, pueden encontrar consejos sobre cómo hacerlo y también información sobre reciclaje y otras alternativas. En esta línea, la recogida de prendas usadas en nuestras tiendas para su posterior reutilización o reciclaje es otra de las opciones que ofrecemos a nuestros clientes desde 2013 y con la que ya se han recogido más de 10.500 toneladas solo en España. Otra opción que proponemos es el servicio de alquiler de prendas, que ya hemos empezado a testar en algunos países, y que da la oportunidad al consumidor de tomar prestada una prenda en lugar de comprarla si va a ser de un solo uso.

¿Qué cambios deberíamos implementar en nuestras compras para lograr un armario más sostenible?

Tener toda la información es importante, la transparencia es clave para tomar decisiones conscientes y esto significa saber de dónde provienen y de qué materiales están hechas las prendas que consumimos. En nuestro caso, nuestros clientes pueden ver esta información sobre cada prenda en la tienda 'online'. Para nosotros es importante que nuestros clientes tengan la confianza de que todo lo que compran en H&M está diseñado, producido y tratado con responsabilidad para las personas y el medio ambiente.