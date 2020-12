La hija de Madonna, Lourdes Leon, y Ashley Graham protagonizan la campaña de ropa interior de Juicy Couture

Ashley Graham nos conquista y aplaudimos la iniciativa de la marca de lencería que no esconde estrías ni celulitis.

Juicy Couture ha lanzado una nueva colección de ropa interior junto a la marca de lencería sostenible Parade, y ha contado para la campaña con la top Ashley Graham (33 años) y la hija de Madonna, Lourdes Leon (24 años).

La colección se compone de siete conjuntos variados de ropa interior, dos de los cuales incluyen logotipos con incrustaciones de Swarovski. La lencería vienen acompañada con divertidas y sexys bolsitas de terciopelo y bufandas con el logo de Parade x Juicy impreso, diseñadas por la artista neoyorquina Jeannette Hayes.

En las imágenes de la campaña, Ashley Graham posa muy sexy con un abrigo de pelo y ropa interior, mientras que Lourdes León mira a la cámara vestida con una sudadera de la marca y unas braguitas con el logo dorado de "Juicy" en la parte trasera. Ashley, fiel a su estilo y su filosofía, presume de estrías y de cuerpo al natural sin photoshop, a los pocos meses de dar a luz. ¡Bravo!

La última vez que vimos a Lourdes León fue en agosto de 2020 durante la megafiesta de 62 cumpleaños de Madonna en Jamaica. La reina del pop de reunió a sus hijos y a su novio de 26 años, Ahlamalik Williams.

Por su parte, Ashley Graham, quien tuvo a su hijo, Isaac Menelik, con su esposo Justin Ervin, en enero de 2020, demuestra que no hay reto que la detenga y que es muy feliz con su cuerpo. Hace unso días, la modelo subió un divertido post mientras utilizaba el sacaleches durante el backstage de una producción de moda. "Siento que no hay nada que no pueda hacer" ha manifestado recientemente en su podcast.