¿Te gustan las camisas de cuello bobo? Pues que sepas que las firmas que tienen las más bonitas y virales son españolas y tienes que tenerlas en tu radar

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Cuello grande, ande o no ande. Ese podría ser perfectamente el lema de los cuellos bobo (o cuello de babero o Peter Pan, como queráis llamarlo) que inundan Instagram desde hace unos meses. Lo vimos en las Semanas de la Moda (cuando todavía podíamos campar a nuestras anchas por las calles) y, más tarde, fueron las redes sociales las encargadas de que volviéramos a mirar a los años 80, la época en la que Lady Di nos puso tan de moda que los acabó haciendo una de sus señas de identidad. Lo curioso es que son precisamente dos firmas españolas las que han hecho virales a esta tendencia.

- La nueva forma de llevar la camisa blanca

- Este vestido de Zara con cuello bobo tiene lista de espera

La Veste es una de esas marcas a la que no hay que perderla de vista. Creada por las influencers españolas Blanca Miró y María de la Orden, sus diseños están llenos de color. Si sigues a Manrepeller Leandra (Medine) Cohen seguro que ya te has enamorado de sus camisas de cuadros con cuello maxi y detalles en rojo, que ha lucido en varias ocasiones la experta en moda, aunque no ha sido la única.

Camille Charriere tiene la versión azul y Leah Dewavrin con mix de estampados con cuelo de quita y pon.

Todavía quedan algunas unidades en la web desde 150€.



La versión más sobria se la fichamos, allá por el mes de marzo, a Grace Villarreal. Siguiendo la tendencia que Miu Miu subió a la pasarela, la influencer española apostó por una blusa de Polin et Moi que acabó convirtiéndose en una de las más deseadas de Instagram. De manga corta y con el cuello bordado, nos encanta cómo queda con vaqueros para estos días de primera en los que todavía no hace mucho calor y en verano con shorts.

Similar, pero con el cuello más pequeño y de color rosa, es la blusa de Estefanía López Mínguez, que seguro que también te suena. ¿Te gusta? Pues que sepas que todavía puedes comprarla y con un precio rebajado porque cuesta 32,17€.