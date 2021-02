Si eres de las que te gusta sacar el 'homeware' a la calle no vas a poder resistirte a todos estos kimonos estampados

La prenda más elegante y también la más cómoda.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA | WOMAN.ES

El 'homeware' es la estrella de todas las colecciones, lo tenemos completamente asumido, igual que hemos asumido que todas las prendas de este estilo están pensadas para ser todoterreno y unir la comodidad de algo que te pondrías solo para estar en casa con la moda, y de esta manera tener una especie de armario cápsula que poder llevar tanto dentro como fuera de casa. Pero, ¿qué pasa con la ropa de noche como pijamas, batas y kimonos? Mientras que los dos primeros es bastante difícil que los veas combinados en looks urbanos con los que apostar por el estilo 'casero', los kimonos vuelven poco a poco a nuestro armario para volver a convertirse en las prendas versátiles que siempre han sido y no solo elevar nuestros looks nocturnos en casa, sino también los diurnos en la calle.

Sin embargo, no todos los modelos de kimonos están pensados para tomar las calles, y si quieres optar por uno que de verdad te sirva para ambas situaciones lo mejor es elegir o bien uno con algún estampado potente que poder combinar con prendas más básicas y convertirlo en el protagonista del look, o bien uno en un tono neutro y de un tejido premium como la seda o el satén que puedas llevar a modo de sobrecamisa en un look más elegante.

Sea cual sea tu estilo, seguro que encuentras uno para ti, y por eso hemos preparado esta selección con nuestros kimonos favoritos de la temporada para que puedas hacerte con el tuyo y empezar a crear todos los looks que se te ocurran con él. ¡El límite está en tu creatividad!