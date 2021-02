Grace Villarreal nos confirma que un bolso de piel tipo saco en color pastel es lo único que necesitamos para triunfar esta primavera

Nos hemos enamorado de este diseño.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Ay, ¡lo que nos gusta un buen bolso! Efectivamente, este complemento es un imprescindible en el armario de cualquier mujer y es que, además de permitirnos llevar nuestras pertenencias a salvo, es capaz de diferenciar cualquier estilismo (por sencillo que pueda parecer) y convertir un look en un "lookazo".

- Esta blusa de cuadros vichy con manga abullonada que tiene Grace Villarreal es la que mejor queda con 'jeans' rectos (e incluso con Converse)

- Grace Villarreal tiene la manicura (minimalista y perfecta para el invierno) que querrás lucir cuando te quites los guantes

Este otoño-invierno hemos hecho fichajes de bolsos únicos para nuestros looks de temporada, entre los que han destacado los diseños en colores neutros (desde el clásico negro, pasando por todo tipo de tonalidades marrones, hasta otros tonos crudos) pero, al igual que ocurre con el resto de nuestra ropa, nosotras ya tenemos la mirada puesta en la primavera y, por tanto, ya estamos fichando las tendencias en bolsos para la próxima temporada. Y si hablamos de esta época no podemos olvidarnos de los colores pastel que teñirán el 'street style'.

Consciente de esta tendencia, Grace Villarreal, a quien no se le escapa ni un solo detalle estilístico, nos ha confirmado a través de su último post de Instagram que un bolso tipo saco en color pastel es todo lo que necesitaremos para arrasar la próxima temporada (que cada vez está más cerca) y, de hecho, si te atreves, también puedes lucirlo con tus estilismos de entretiempo.

La 'influencer' ha compartido una divertida imagen con sus más de 600.000 seguidores en la que aparece comiéndose un plátano y vistiendo un look de diez, formado por una blazer de corte masculino de color gris, unos vaqueros rectos (con el bajo recogido) y unas bailarinas negras.

Por supuesto, aunque el estilismo nos parece de lo más inspirador para estos días en los que las temperaturas están dándonos tregua (y, por supuesto, para el entretiempo), no hemos podido evitar fijarnos en el complemento que marca la diferencia y aporta color al 'outfit': el bolso.

Grace Villarreal ha escogido un diseño estilo saco (por lo que cuenta con toda la amplitud para llevar nuestros objetos personales cómodamente) de color rosa pastel, fabricado con 100% piel de vacuno de material serraje, con asa extraíble a tono y otra asa trenzada en efecto carey, que pertenece a la firma The Villa Concept. Además, cuenta con detalles metálicos en color dorado, pulidos a mano y una placa central con la inicial 'V' de la marca.

Se trata del modelo 'The Timeless Bag: Rosé' de la firma y, tal y como informan desde su propia web, "cada uno de estos diseños es realizado artesanalmente con piel de proveedores españoles y utilizando prácticas sostenibles con curtición de pieles sobrantes del consumo de la industria alimentaria".

¿Lo queremos? ¡Lo queremos!