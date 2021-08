Grace Villareal tiene claro que una camisa de lino de Oysho es parte de su uniforme de vacaciones

Básico por excelencia de la temporada estival, nada como una prenda así con sabor a verano para lograr looks relajados sin perder estilazo.

Julia García

Lleva siendo prenda esencial del armario de verano desde hace décadas y, sin embargo, nunca hasta ahora le habíamos prestado tanta atención. Pero como nunca es tarde para enmendar los errores, este verano lo hemos podido compensar de lo lindo no solo añadiendo una a nuestro armario sino sabiendo exprimir sus bondades en múltiples looks que no solo se quedan en el contexto playero.

Por ejemplo, hemos aprendido que es la mejor compañera de un pareo o llevada a modo de vestido sobre los bikinis, pero también hemos corroborado lo bien que queda en un estilismo más formal con unos pantalones clásicos de pinzas o simplemente abierta sobre un conjunto deportivo para darle otro aire diferente.

En todos los casos funciona, tanto que hay quien como Grace Villareal ha decidido convertir esta pieza en parte de su uniforme estival.

Era de esperar que en el estilo relajado de la influencer encajara a la perfección una camisa como esta, más que nada porque a la versatilidad de la que hablábamos hay que añadirle la comodidad y frescura que ofrece a quien la lleva puesta.

A la fundadora de The Villaconcept se la hemos visto combinada con pantalones cortos tanto vaqueros como en tonos pálidos y en ambos casos ha funcionado a la perfección. Claro que la clave está en que ha sabido escoger bien un modelo concreto que permita todas estas posibilidades de las que hablamos.

En su caso se trata de una camisa de Oysho que está confeccionada 100% en lino, lo cual ya es garantía absoluta de su ligereza y elegancia, que al mismo tiempo tiene como plus el hecho de ser de silueta oversize que siempre da mucho más juego.

Cuenta además de con la tradicional hilera de botones con un bolsillo en la parte superior y al ser en un blanco impoluto resulta genial para cualquier plan en las semanas de más calor.

Su precio es de 45,99 euros y está a la venta en dos tallas SM o ML. Tiene además una versión en un tono arena que también es perfectamente compatible con el mismo tipo de estilismos y ambas han proliferado en las redes a lo largo de las últimas semanas demostrando que el lino siempre es una buena idea cuando se trata de hacer frente a las jornadas de más calor.