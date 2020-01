Si estás buscando una funda con cordón para tu móvil, Stradivarius tiene las más top

Stradivarius ha lanzado una nueva colección repleta de carcasas con cuerda para llevar el 'smartphone' colgado al cuello, al hombro o a modo bandolera, tal como dicta la tendencia más cómoda y práctica de los últimos tiempos.

Cuando aparecieron hace unos meses nadie presagiaba el éxito que tendrían, pero las fundas con cordón para el móvil se han convertido en el accesorio más buscado del momento. 'Influencers' e 'it girls' han llenado las redes sociales de 'stories' en los que las carcasas 'colgantes' son el complemento estrella del look y, gracias a la nueva colección de Stradivarius, tú también desearás llevarlas... si es que no lo haces ya.

Hoy en día el 'smartphone' es prácticamente una extensión más de nuestro cuerpo; lo llevamos siempre encima y son una herramienta indispensable tanto para divertirnos como para trabajar o mantenernos conectados con nuestro entorno y la sociedad. Tanto es así, que salir de casa con poca batería llega a generarnos ansiedad y pasar un día completo sin usar el móvil resulta impensable para la mayoría de personas.

Las fundas con cordón son una solución superpráctica a esta dependencia que hemos desarrollado hacia nuestros teléfonos, pues nos permiten tenerlos localizados a la vez que nos liberan las manos para otras tareas. Y todo ello sin volver a pasar por ese 'microinfarto' que sufrimos cada vez que no lo encontramos a la primera en el bolso.

Uno de los primeros en descubrir el potencial de estas carcasas con cuerda fue Jacquemus, el diseñador francés que ha revolucionado el panorama actual de la moda, al incluir en su desfile masculino del verano pasado un bolsito del tamaño de un 'smartphone' llamado 'le gadjo' que los modelos lucían colgado del cuello.

A partir de ese momento, las prescriptoras de estilo de Instagram empezaron a interesarse por este pequeño 'it bag' al tiempo que numerosas marcas se sumaban al carro de la tendencia, batiendo récords en portales de venta como Amazon. Era tan solo cuestión de tiempo que Inditex nos ofreciera una colección completa.

Así ha ocurrido con la nueva colección de Stradivarius, donde encontramos hasta cinco colores -rosa maquillaje, verde, azul celeste, amarillo y negro- de carcasas con cordón, con un precio de 7,99 euros. La mala noticia es que de momento la línea solo está disponible para algunos modelos iPhone (en concreto los XR, XS, 7 y 8), por lo que nuestra petición es obvia: ¡queremos fundas para todos los móviles, por favor!