Flipa con los regalos de amigo invisible: bolsos son irresistibles

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

La Navidad está cada vez más cerca (sí, todavía no nos lo podemos creer porque parece que fue ayer que estábamos tumbadas en la playa) y eso significa que tenemos que preparar los looks para deslumbrar en las cenas con la familia, escoger el peinado perfecto y, cómo no, encontrar las mejores ideas para el regalo del amigo invisible. ¿Y si apostamos por un bolso? A nosotras nos parece una gran elección, así que hemos ido tienda por tienda buscando los más bonitos.

- Fichamos los regalos del amigo invisible por menos 100 euros más originales

- 20 ideas de regalo de amigo invisible: las joyas más irresistibles

Un bolso bueno supone una inversión inicial que a muchas nos da un poco de vértigo hacer, por eso la Navidad y el amigo invisible pueden ser una buena opción para, por fin, conseguir el bolso que queremos. Hay quien unas semanas antes de la entrega de regalos del amigo invisible se pasa las 24 horas mandando indirectas -las hay y nosotras sabemos mucho de este tipo de estrategias-, otras solo dan una pista: quiero un bolso, mientras que con el resto solo te queda jugársela. Y, ya lo dice el refrán, quien no arriesga no gana.

De piel, de marcas nuevas y emergentes españolas, de firmas consolidadas, para ir a la oficina, un poco más especiales… hemos buscado bolsos que se adaptan a todo tipo de presupuestos y para usarlos en todo tipo de ocasiones.

Sigue bajando y descubre todas los bolsos que esperamos que te sirvan como idea de regalo de amigo invisible.