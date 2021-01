Ya no hay excusas... ¡Hora de entrenar!

Empezamos el 2021 y, probablemente, uno de tus propósitos de año nuevo sea retomar tu rutina de ejercicios y ponerte en forma, ¿verdad? ¡Bienvenida al club!

Especialmente tras los excesos navideños, nuestra nueva meta es volver a sentirnos ligeras como una pluma y olvidarnos de esa sensación de hinchazón tan típica causada por los "atracones". Pero más allá del físico, por supuesto, sentirnos bien con nosotras mismas es importantísimo y ayuda a mantener el ánimo bien alto y, ¿qué mejor terapia que entrenar? Está demostrado que hacer deporte tiene múltiples beneficios psicológicos y nos ayuda a liberar estrés.

Además de volver a la vida real con una dieta saludable, parece que apuntarse al gym en enero es toda una obligación, y aunque no todos los gimnasios están abiertos, el salón de nuestra casa ya se ha convertido en nuestra zona de entrenamiento particular y, por ello, necesitamos estar bien equipadas, ¿o no?

Contar con una buena ropa deportiva que nos permita una total libertad de movimiento y que transpire es fundamental, y las rebajas son el momento perfecto para hacerse con estos fichajes sin que nuestro bolsillo sufra demasiado (porque la cuesta de enero no ha hecho más que empezar).

Algunas de las prendas imprescindibles para nuestros entrenamientos son un buen sujetador deportivo (que, todo sea dicho, ahora encontramos diseños tan preciosos que incluso los llevaríamos a modo de top en un look de 'street style'), unos leggings cómodos (por supuesto), una sudadera bonita o unas 'sneakers' ligeras que amortigüen el pie.

Son muchas las marcas de ropa deportiva las que se han sumado a las rebajas de invierno de 2021 con descuentos irresistibles. En Woman.es hemos hecho una selección de prendas 'sporty' ideales para entrenar con las que podrás renovar tu armario de deporte por mucho menos de lo que imaginas. ¿Lista para darle caña?