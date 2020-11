Si eres fan de las joyas de Pandora te van a encantar sus ofertas de Black Friday

El momento ideal para invertir en piezas que te duren toda la vida.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA | WOMAN.ES

Las joyas son una estupenda manera de darle un toque diferente a nuestros looks ya que, aunque llevemos un outfit compuesto únicamente por prendas básicas, si añadimos una buena selección de joyas le estaremos dando ese punto de elegancia que siempre buscamos. Además, si invertimos en piezas de calidad, no solo estaremos comprando un accesorio de moda, si no también creando recuerdos, ya que las piezas de joyería que adquirimos suelen llevar siempre el valor añadido de deberse a algo en concreto, aunque sea hacernos un auto regalo a nosotras mismas.

Por eso, también son una opción perfecta para regalar en Navidad, ya que serán un símbolo del amor y el cariño que sentimos por esa persona.

Pandora es una de las firmas de joyería más reconocidas, y precisamente una de las que mejor trabaja eso de asociar momentos especiales de nuestra vida a las joyas, especialmente con su concepto de pulseras y charms. Esta semana, con motivo del Black Friday, tienen un 20% de descuento en más de 1000 piezas de su colección, por lo que es el momento perfecto para adelantar tus compras de Navidad o darte un capricho con una joya especial.

Desde pulseras hasta charms, sin olvidarnos de anillos y colgantes, podemos encontrar un montón de opciones diferentes entre las que elegir la pieza perfecta para regalar o regalarte. Nosotras ya hemos seleccionado nuestras favoritas, que queremos compartir contigo para que puedas inspirarte, así que no lo pienses más y aprovecha estos precios tan buenos para añadir una nueva pieza a tu colección.