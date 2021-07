Cuesta 25 euros, y se convertirá en la próxima falda viral de Inditex.

CARLA DOMÍNGUEZ

Desde que hemos pisado las playas este verano, no hay día que no hayamos visto a una amiga luciendo una falda pareo. Este tipo de faldas se han convertido en la obsesión de nuestras queridas amigas, y de casi todo Instagram. Son mini, de diferentes colores, y estampados, y lo mejor de todo, es que hacen, ¡tipazo! Y por eso, no nos extraña que cada vez que aparece una nueva falda pareo nos volvamos un poco locas.

Algo así nos ha pasado al descubrir en la nueva colección de Zara esta falda pareo que sienta de maravilla, y que puedes llevar con ropa de baño como con una clásica camisa de lino en color blanco.

Hablamos de esta falda pareo de Zara que hasta hoy no estaba a la venta. Eso sí, como buenas rastreadoras de piezas joyas de Zara ya le habíamos echado el ojo. Y es que Amancio ya se había encargado de poner en nuestro radar esta falda a través de otros ‘looks’. Pues bien, (¡por fin!) ya está a la venta esta falda tan ideal de Zara, y aún estás a tiempo de hacerte con ella porque está disponible en todas las tallas.

Se trata de una falda pareo corta de tiro alto y con detalle de nudo delantero (muy favorecedor), con cierre en la espalda y con diferentes ‘prints’. Otro punto a favor, además del diseño pareo que tanto estiliza, es la mezcla de colores en verde, y fucsia lo que convierten a esta falda en una prenda de lo más fácil de combinar y supertendencia.

Y es que esta falda lo tiene todo para convertirse en viral, porque además de sentar de lujo se puede llevar con multitud de opciones de calzado. Desde zapatillas deportivas blancas, sandalias planas de tiras anudadas al tobillo, o incluso los zuecos de moda. ¿Y tú con qué tipo de calzado lo llevarías?