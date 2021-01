Eugenia Silva dice que solo necesitas una chaqueta 'denim' y un pantalón de piel para conseguir el look ochentero más favorecedor

Inspírate en la propuesta de la modelo para conseguir un estilismo en clave 'vintage' único.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Confirmado. Eugenia Silva tiene debilidad por los pantalones de cuero (o de efecto piel), y no nos extraña en absoluto porque, efectivamente, ya se ha convertido en un 'must have' del armario de las chicas que mejor visten.

Aunque estos pantalones llevan varias temporadas asomando en el 'street style', este otoño-invierno se ha convertido en la prenda más repetida porque son versátiles y aptos para todo tipo de looks. Si hace apenas una semana, Eugenia Silva nos mostró los más favorecedores de los escaparates, ahora nos ha demostrado que este tipo de diseños son PERFECTOS para un look en clave 'vintage' de lo más original.

La modelo ha compartido en Instagram un look de inspiración ochentera que nos encanta. En concreto, combina dos de los tejidos más buscados: el denim (que este 2021 será más tendencia que nunca) y el cuero. Y sin duda, nos resulta una propuesta estilística de invierno diferente y superacertada.

Eugenia Silva ha lucido un look en el que destacan dos prendas. Por un lado, una chaqueta vaquerade Levi's con patrón clásico, manga caída, de corte recto, bolsillos delanteros en el pecho y cierre de botones. Y por otro lado, unos pantalones de cuero rectos que, además, son de Mango y están rebajados. Y la combinación de ambas no puede gustarnos más.

Se trata de un pantalón de piel con diseño recto, trabillas y dos bolsillos de ribete en la parte posterior. Además, cuentan con costuras decorativas, cierre oculto de botón y están fabricados en un proceso sostenible y comprometido con el medio ambiente.

Por supuesto, al ser de tiro alto y tener una caída recta, son unos pantalones superfavorecedores para todo tipo de siluetas, ya que estilizan y crean un efecto de alargar las piernas, además de disimular el ancho de las caderas.

El pantalón está prácticamente agotado en la web de Mango (donde puedes encontrarlo con un 25% de descuento, a un precio de 119,99 euros), pero todavía queda alguna talla. ¡Si los quieres tendrás que darte mucha prisa!