Erea Louro ha compartido con sus seguidores cual es el mejor top deportivo para las chicas con pecho grande

Es cierto que tener una buena variedad de ropa de deporte hace que nos den ganas de hacer ejercicio. A todos nos ha pasado que esa carrera de cinco kilómetros no nos parece tan atractiva, pero sabemos que con las zapatillas adecuadas sentiremos que vamos por las nubes, y además esa sensación de haber terminado una carrera es impagable. Lo mismo nos sucede con los leggings, si son de talle de alto de esos que hacen tipazo, esconden la tripa y levantan los glúteos nos dan más ganas de ir a entrenar. Pero nos falta lo que realmente puede hacer que un entrenamiento es un buen sujetador, porque no hay nada más horrible que tener un sporty bra que no nos sujete bien. No solo provoca dolores en el busto sino que nos hace sentir inseguras.

Y si este es un problema que sufren las que tienen busto pequeño ni hablar de las que son F. Definitivamente las mujeres con busto grande deben buscar un sujetador que tenga un buen soporte, que tanto el el ancho de las tiras como el diseño de la espalda sea lo suficientemente grande para proteger su espalda.

Y todo esto ha encontrado Erea Louro, una de nuestras estilistas preferidas, en el Shock Absorber, un sujetador deportivo que lo puedes encontrar en Amazon por 26,30 euros.

Esta marca de sujetadores deportivos se caracteriza por ser ligeramente acolchado, tener unos tirantes y espalda que sujeta perfectamente bien el peso del pecho. Están disponibles hasta la copa F. Además está confeccionado con materiales transpirables y absorbentes del sudor.

"La verdad es que no se mueve nada", ha dicho en su story la estilista que asegura que se atreve a recomendarlo porque realmente funciona y que no había recomendado ningún otro "porque todavía no había encontrado uno bueno".

Pero este no es el único que hay en el mercado, si bien en cierto que las marcas más conocidas de deporte como Nike, Reebok, Adidas, Puma o Under Armour tiene sujetadores deportivos de todas las tallas, sin embargo no son marcas que estén pensadas en pecho grandes, por eso hemos escogido estas cinco firmas que están especializadas en tallas grandes. Pincha en la fotogalería para verlos.