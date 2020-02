Si te gusta su estilo, esta gabardina te va a enamorar.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Como editoras de moda, nuestro trabajo es mantenerte alerta con todas las tendencias: los bolsos negros que están arrasando en Instagram y en los looks de Grace y Melissa Villarreal, la 'bomber' vaquera que es la mejor alternativa a la chaqueta denim clásica… Pero también nos gusta contarte la infinidad de posibilidades que ofrecen las prendas atemporales, las que podrían pasar perfectamente de madres a hijas, las que te podrás temporada tras temporada y nunca pasarán de moda, esas prendas que aportan un toque distinguido a tu look, como la gabardina. Y ha sido Emily Ratajkowski la última famosa que la ha llevado y nos ha recordado que un 'trench' siempre es una compra acertada y en la que merece la pena invertir.

El invierno tiene los días contados y, cuando nos quedamos dar cuenta, será el momento de decirle adiós a los jerséis de punto grueso y los abrigos de paño para darle la bienvenida a otras prendas de abrigo de transición. Lo primero que tienes que pensar antes de lanzarte a la compra es que no vale la pena o no gastarte un dinero (mucho o poco, da igual) en algo que solo vas a usar un par de semanas o que en breve se pasará de moda, después, si puedes sacarle varias combinaciones al look.

Si optas por una gabardina como prenda de abrigo de entretiempo, que sepas que no vas a tener problema para combinarla y que también le vas a dar bastante uso, tanto en primavera como en otoño.

En uno de sus paseos por Nueva York, Emily Ratajkowski apostó por un look en tonos crudos que nos tiene completamente fascinadas: pantalón de pinzas beige, top blanco, zapatillas y gabardina, que curiosamente es muy similar a la que ha llegado a Zara esta semana en la nueva colección. En la web de Zara está a la venta por 59,95€.