Si te enamoraste del vestido de Versace que llevó Jennifer Lopez en el último desfile, que sepas que en Zara han hecho su particular versión

Para diva, tú.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Aunque todo el mundo hablara de Jennifer Lopez tras los Premios Grammy de 2000, la cantante, en su momento, no entendió el revuelo. Sin embargo, al revivir ese momento, cuando apareció por la alfombra roja de los galardones con el impresionante vestido de Versace estampado con transparencias y escote infinito, la actriz recordó que se produjo como una especie de “rugido” entre los asistentes. Han pasado 20 años desde entonces, hace unos Versace creó una nueva versión que JLO enseñó al mundo y produjo el mismo efecto y Zara acaba de colgar en su tienda online un vestido con estampado tropical que es muy similar al de la firma italiana (salvando las distancias, claro) del que nos hemos enamorado.

En su día, la cantante no comprendió por qué su look generó tanta polémica. "Habíamos visto algunos vestidos, y ninguno era el correcto", recordó Jennifer Lopez a la revista W. "Mi estilista me dijo, hay otro vestido, pero otras personas lo han usado. Me probé el Versace y decidí usarlo de cualquier forma. Pero me sorprendió la reacción que provocó: Cuando subí al escenario con David Duchovny, que era la estrella más grande en ese momento, le dijo al público, 'Nadie me está mirando a mí'", comentó la cantante.

"Y este fuerte ruido comenzó desde el fondo de la habitación –era como un rugido-, sobre mi vestido. Cuando fui de regreso a mi asiento, dije, '¡¿Cuál es el problema?!' Puffy y Benny estaban esperando, y dijeron, 'Debes hacerte fotos con ese vestido'", apostilló.

Y tal fue el revuelo del vestido en cuestión que gracias a él se creó google imágenes (aquella noche todo el mundo corrió a Internet a buscar el vestido de JLO). Para nuestra suerte, no tenemos que conformarnos con verlo en fotografía porque podemos llevar la versión que ha lanzado Zara hace apenas unos días. Largo y con escote de vértigo, nos parece ideal para las noches de verano e incluso para derrochar estilo en la playa.

Cuesta 59,95€ y, si te gusta, puede ser tuyo porque de momento está disponible en todas las tallas, pero lo mejor de todo es que es cómodo hasta para estar en casa.