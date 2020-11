Nos hemos enamorado de esta camiseta de Lady Di que sale a la venta con existencias limitadas por el estreno de la temporada 4 de 'The Crown'

Un básico de armario que dará a tus looks un toque ÚNICO.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Por fin podemos disfrutar (después de mucho tiempo esperándolo) de la cuarta temporada de 'The Crown' en nuestras pantallas.

Como ya sabrás, en esta nueva entrega de la serie de Netflix, el personaje de Lady Di (interpretado por Emma Corrin) tiene un papel de lo más destacado.

Sin embargo (y como era de esperar) este estreno está dando mucho de qué hablar, porque, por un lado, está suponiendo un problema para el príncipe Harry y Meghan Markle y, por otro lado, se está originando cierta controversia respecto a la veracidad de lo que se cuenta en la serie (que, como todo, tiene su parte de ficción, lógicamente). Sin embargo, no podemos negar que a nivel estético la entrega es brillante y nos inspira a todas las 'fashion lovers', ¿o no?

Y es que tanto si eres fan de la serie como si no, Lady Di sigue siendo un auténtico icono de estilo y sus looks siguen inspirándonos a las amantes de la moda. De hecho, tal y como la propia actriz que da vida a Diana de Gales en la serie, Emma Corrin, declaró: "La princesa Diana fue un icono mundial, y su efecto en nuestro tiempo sigue siendo muy profundo e inspirador".

Por supuesto, nosotras, que no podemos estar más de acuerdo con la actriz, seguimos haciendo honor a Lady Di reviviendo muchos de sus estilismos protagonizados, por aquel entonces, por prendas que ahora vuelven a ser tendencia (como es el caso de las mallas de ciclista, la blazer 'oversize' o las camisas con cuello bobo XL, entre muchas otras).

Y ahora hemos dado con la camiseta básica con mensaje (que recordemos que es un 'must have' desde hacia varias temporadas) con la que, además de seguir haciendo honor a su figura, conseguiremos un look único (y seremos el centro de atención del 'street style' porque todas querrán llevarla).

Hablamos de una camiseta blanca que tiene el mensaje estampado en color negro de "J'Adore Diana" (porque sí, la adoramos...).

El diseño, que no puede gustarnos más, se ha lanzado con motivo del estreno de la cuarta temporada de 'The Crown' y pertenece a un proyecto llamado Zeitgeist de la firma Weekday que realiza de manera semanal una selección de camisetas unisex de edición limitada y que abordan los temas más importantes y actuales del momento (y todas son supermolonas).

La camiseta de Lady Di, en concreto, saldrá a la venta este viernes y tendrá un precio de 15 euros. Pero, ojo, tendrás que ser muy rápida porque al ser de edición limitada solo está a la venta hasta fin de existencias.

¿Te vas a quedar sin ella?