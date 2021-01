Nos hemos enamorado de la blazer más rockera y original de María Fernández-Rubíes (negra, con detalles de fuego y 'made in Spain')

Está inspirada en Mick Jagger.

Las que más saben de moda conocen el poder de una buena blazer. Es una de las piezas más versátiles y fáciles de combinar que podemos tener en el armario. Por suerte, a día de hoy, encontramos diseños de americanas para todos los gustos y aptas para todo tipo de estilismos.

Justamente hoy Nuria Roca nos ha descubierto un diseño de lo más sofisticado con estampado jacquard que se ha convertido en nuestro nuevo fichaje de cara a la primavera pero cuando pensábamos que nada podía superar tal diseño, nos hemos encontrado con la chaqueta que ha lucido María Fernández-Rubíes de inspiración rockera. Y sí, estamos alucinadas.

La 'influencer' no le teme a nada. Tiene un armario tan diverso como nos podamos imaginar pero, sobre todo, cada una de las prendas que luce se quedan grabadas en nuestra retina por su originalidad, como así nos pasó con el jersey tricolor en tonos pastel de & Other Stories o la cazadora acolchada malva perfecta para el invierno. Pero si hablamos de diseños únicos, tenemos que mencionar la americana que María Fernández-Rubíes ha mostrado a través de su último post de Instagram.

Se trata de una blazer negra con detalle de fuego en color naranja y amarillo en distintas zonas de la prenda (como son los puños o el cuello solapa). Y si de por sí el diseño nos parece una pasada, todavía nos ha gustado más cuando hemos descubierto en quién está inspirado... En nada más y nada menos que en Mick Jagger.

La americana pertenece a U do it, una pequeña firma 'made in Spain' nacida en plena pandemia que parece que va a convertirse en una de las tiendas referencias de las chicas con más estilo, ya que está especializada en chaquetas inspiradas en los iconos de la música pop-rock, como Queen, Madonna, David Bowie o Mick Jagger, como la que luce María.

En concreto, el diseño de María cuenta con este diseño porque, en palabras de la marca, "este rockero integrante de los Rolling Stone es puro fuego, y qué mejor manera de representar su espíritu salvaje que con llamas, quemando todos los prejuicios". Y no podemos estar más de acuerdo.

La chaqueta cuenta con un corte entallado de lo más favorecedor, el clásico cuello de solapa y detalles 'patchwork' que son una pasada. Y si te ha gustado tanto como a nosotras, tenemos que decirte que está disponible en la web de la marca a un precio de 262 euros.

Sin duda se trata de una pieza única que no solo te salvará los looks, sino que los elevará al máximo nivel. ¡Larga vida al Rock'n'Roll!