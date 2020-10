Nos hemos enamorado del abrigo tipo 'shacket' de Maria Fernández-Rubíes (y, sí, es de Zara)

La pieza perfecta para dar un toque de color a tus looks de invierno.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Si hay una prenda en la que merece la pena hacer una buena inversión, esa es un buen abrigo. Este otoño-invierno son muchos los diseños los que encontramos en las colecciones de las principales firmas de moda. Algunos de los favoritos de las 'it girls' son los más clásicos, en colores neutros y cruzados (como el que tienen Mery Turiel y Paula Echevarría de Mango) o los plumíferos pero, por otro lado, también están aquellas opciones para las que buscamos algo más original, como pueden ser los abrigos de pelo o los 'teddy bear' que parece que vuelven a tener protagonismo esta temporada en el 'street style'.

Pero si hablamos de abrigos originales, no podemos olvidarnos de la pieza que nos ha descubierto María Fernández-Rubíes, que se aleja de los tonos neutros y oscuros a los que estamos acostumbradas y nos lleva hacia una paleta de tonalidades mucho más vivas.

Durante los meses de entretiempo seguramente no has parado de escuchar hablar de las 'shacket' (y probablemente cuentes con más de una en tu armario), que son una mezcla entre una camisa y una chaqueta y son ideales incluso para llevar solas. Y es que la 'influencer' nos ha enseñado esta prenda en versión abrigo y no puede parecernos más top, tanto por el patrón como por los tonos que la protagonizan. ¿Y lo mejor? ¡Es de Zara!

La 'instagrammer' ha encontrado este abrigo largo tipo 'shacket' de cuadros (que es el estampado infalible por excelencia), confeccionado en tejido de mezcla de lana, por lo que, además, no puede ser más calentito.

Cuenta con cuello de solapa (como si de una camisa se tratara) y manga larga acabada en puño así como con bolsillos de plastrón con solapa en la parte del pecho y un cierre frontal de botones.

Sin duda, además del diseño, lo que más nos gusta es la combinación de colores blanco y verde, porque aporta alegría a cualquier look por muy invernal que sea.

Tiene un precio de 49,95 euros y, de momento, está disponible en la web de la firma de Inditex en las tallas M y L (pero tendrás que darte mucha prisa si quieres hacerte con uno porque todo apunta a que se agotará antes de lo que nos gustaría).

Nos parece una pieza ideal para llevar con botas (incluso con las de agua, como proponen en el 'lookbook' de Zara), pero también es perfecto para llevar con 'sneakers', como así ha hecho María F. Rubíes.

La 'influencer' lo ha lucido con un jersey blanco de cuello vuelto, unos pantalones de pernera ancha en color verde menta (con bolso a juego) y unas zapatillas blancas. Y, efectivamente, nos parece una propuesta perfecta para inspirarnos para un look de temporada, ¿o no?