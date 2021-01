Es momento de hacer realidad esa 'wish list'.

¿Cuándo empiezan las rebajas de enero 2021 de Zara? Quizás esta es la pregunta más repetida durante los últimos días. Bueno, si hablamos de moda, claro.

Escuchamos Zara y todas suspiramos. Lo cierto es que la firma de Inditex se ha convertido en todo un referente de la moda. Todo lo que allí encontramos es tendencia y se convierte, para las amantes de la moda, en una debilidad. Pero, ¿qué sucede cuando cuelga el cartel de rebajas? Literal nos volvemos locas y comenzamos a preparar el carrito de la compra desde ya. ¡Marca la fecha en tu calendario!

Navidad, nochevieja y nuevo año. ¿Qué significa la entrada del nuevo año? Para las 'fashionistas' el momento de preparar sus carritos de la compra para hacerse con las tendencias del momento a precios rebajados. ¡Las rebajas ya están (casi) aquí! Y decimos casi porque, aunque muchas tiendas ya se han adelantado a las rebajas y en tiendas como, por ejemplo, Asos no has tenido que esperar a enero, lo cierto es que muchas otras no se saltan la tradición.

Zara es una de ellas. La tienda 'low cost' por excelencia favorita de las celebrities hará esperar sus rebajas. Como cada año, Zara dará el pistoletazo de salida a las rebajas al finalizar las fiestas navideñas. El grupo Inditex al completo colgarán sus descuentos el próximo 6 de enero a través de la tienda online y el 7 de enero en tienda física.

Es momento de hacernos con esos pantalones asimétricos que reducen cintura, o hacer realidad el sueño de tener el vestido de Paula Moya en nuestro armario. Pero también es momento de no tener excusas y, por fin, adentrar en tu armario la tendencia de los chalecos o las sobrecamisas. ¿Estáis listas chicas?

¡Ya queda menos! Pero por el momento debemos conformarnos con los famosos 'special prices' o con ir fichando prendas. Estas son algunas de las propuestas que ya tenemos nosotras en el carrito que serán la gran inversión del año. Bienvenido 2021, te esperamos con ansia rebajas de Zara.