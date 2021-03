Emma Roberts se ha hecho con el cárdigan (que también puedes llamar chaqueta vaquera) más original para esta primavera

Y sabemos dónde conseguirlo.

SANDRA GONZÁLEZ

Si hay una prenda que haya marcado el 'street style' durante todo el otoño-invierno y que, por tanto, no falta en el armario de de las chicas con más estilo del mundo (tanto 'it girls' como 'celebrities'), esa es el famoso cárdigan. Los hemos visto de todas las formas, estampados y colores y admitimos que, además de ser la chaqueta perfecta para añadir una capa más a nuestros looks abrigados, también es ideal para abrigarnos lo suficiente durante los meses de entretiempo en los que acabamos de entrar, ¿verdad?

Otra de las prendas estrella que ahora en primavera se repite año tras año es la cazadora vaquera, pues se trata de una prenda versátil, cómoda y que jamás pasa de moda pero, ¿cómo te quedas si te decimos que existe un diseño que mezcla lo mejor de las chaquetas 'denim' y del cárdigan? Nos lo ha enseñado nuestra querida Emma Roberts.

La actriz está pasando por una de las mejores etapas de su vida. Pues a finales de 2020 llegaba al mundo su bebé y hace apenas un mes entraba en la treintena celebrándolo por todo lo alto (con un vestido de novia 'vintage' y una buena copa de vino). Y es que, efectivamente, ya está totalmente recuperada tras el nacimiento de su primer hijo y eso es algo que no solo nos muestra día a día en Instagram y, por suerte, también nos enseña auténticos lookazos y prendas tendencia como es el caso de la prenda de la que te hablamos.

Emma Roberts ha compartido un nuevo post en esta red social en la que aparece disfrutando de un almuerzo con un look de básicos: camiseta lisa blanca y pantalones negros, pero que ha sabido diferenciar con un cárdigan muy original que simula ser una chaqueta vaquera y que pertenece a la firma Sandro Paris.

Se trata de un cárdigan de punto con pespuntes en contraste, manga larga, cuello clásico y de corte 'cropped', por lo que es ideal para llevarlo con pantalones de tiro alto. El modelo que lleva Emma es de color negro con los bordados en color crudo, simulando el cuello, los bolsillos y los puños de lo que sería una cazadora vaquera, y admitimos que nos parece superoriginal.

Lo encontramos en la web de la firma a un precio de 185 euros y también está disponible en color burdeos. ¿No te parece lo más?