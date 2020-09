Diseña un armario cápsula perfecto para el otoño con estos tips

Con la llegada de cada temporada viene el cambio de armario. La mayoría de nosotras no tiene un guardarropa lo suficientemente grande para tener almacenada y ordenada la ropa de todo el año, así que cada vez que cambiamos de estación nos vemos olbigadas a empacar unas y desempacar otras. Pero el lado bueno de esto es que podemos aprovechar para organizar toda nuestra ropa.

Hace ya unos años que los armario cápsula se pusieron de moda, la idea es lograr un clóset organizado de tal forma que no vuelvas a pensar ¿qué me pongo? Se supone que debes elegir entre 33 y 50 prendas con las que podrás crear muchísimos looks diferentes.

Lo primero que debes hacer es limpiar. Que no es otra cosa más que realizar una limpieza a fondo en la que debes seguir algunos pasos: lo primero, tira todo aquello que no te sirva, quede o que ya no tenga un uso en tu armario. Dile diós a todo a esas prendas que hace más de dos años que no te pones y hazle un hueco a lo nuevo.

Una vez tengas las prendas que te gustan y que sabes que vas a usar viene el punto número dos: conseguir crear una colección de un número limitado de prendas y utilizarlas durante una temporada seguida.

Las prendas que componen el armario cápsula deben ser elegidas según estos criterios: debe ser ropa de uso diario, que te gusten mucho y que se puedan combinar entre ellas.

Los expertos coinciden en que en un buen armario cápsula están incluidas las siguientes prendas: camisetas, camisas, jerseys y chaquetas; pantalones y faldas. Zapatos. Abrigos. Mientras que la ropa de fiesta o eventos especiales, ropa interior, de estar en casa, de deporte y complementos se cuentan aparte, no debes incluirlas en el armario cápsula.

Otra cosa que debes tomar en cuenta es la paleta de colores que predominará esta temporada. Esto es un buen tip pues podrás pensar en conjuntos que combinene entre sí y con los que estarás a la moda.

Otra buena idea es que dividas la ropa entre atemporal y temporal: por ejemplo las camisetas estilo t-shirt las puedes llevar todo el año. Estas prendas juegan un papel comodín en tu armario, entonces te ayudarán a formar conjuntos con prendas más temporales como las botas y las faldas de cuadros vichy, por poner un ejemplo.

Uno de los puntos fuertes de hacer este tipo de armario es que te aseguras de que estás usando toda tu ropa y segundo ahorras mucho dinero pues solo tienes permitido una cantidad de piezas, si compras una nueva te verás obligada a deshacerte de otra.

Ánimate a crear este otoño tu propio armario cápsula.