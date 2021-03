Ni diademas ni fulares: los accesorios más alegres para esta primavera son las joyas arcoíris

Divertidas, coloridas y sobre todo fáciles de combinar.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

El mundo se divide en dos clases de personas, las que les gustan las joyas en oro y las que las prefieren en plata. Sin embargo, esta primavera hay una tendencia que podrá unir por fin a ambos bandos y reconciliarlos con las piezas más alegres, coloridas y divertidas del momento: las joyas arcoíris.

Y es que, tanto si eres de un grupo como del otro, no vas a poder resistirte a los encantos de la joyería arcoíris en la que las piedras de todas las tonalidades tienen cabida y forman los anillos, collares, pulseras y pendientes más buscados de la temporada.

Además, si eres de las que te gustan las joyas discretas y delicadas no creas que esto no es para ti, ya que las firmas están apostando tan fuerte por esta tendencia que han pensado en todos los tipos de personas y gustos. Así tienes desde piezas XXL para las más atrevidas hasta las más minimalistas para las más clásicas. Otro punto a su favor es que son tremendamente fáciles de combinar, ya que hasta las más ostentosas quedarán bien con todos tus looks, puesto que cuentan con piedras y detalles de todos los colores.

¿Que eres de las que lleva más de un pendiente a la vez porque tiene varias perforaciones o de las que le gusta combinar varios collares a la vez? ¡Sin problema! Si sabes escoger tus piezas bien podrás llevarlas como más te guste y apilarlas con el resto de tus joyas. De hecho, por si necesitas inspiración o ideas para empezar a añadir alguna joya arcoíris a tu colección, te dejamos con una selección con algunas de nuestras favoritas, entre las que ya te adelantamos que te va a ser muy difícil elegir y quedarte solo con una.