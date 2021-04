¿Ir en pijama al trabajo? Las famosas y el 'street style' dicen sí (pero SOLO si llevas un diseño TAN bonito como estos)

El 16 de abril es, oficialmente, el día de llevar el pijama al trabajo. ¿Te parece demasiado? Entonces debes saber que muchas 'celebs' ya se han atrevido antes a sacar el pijama a la calle, pero quizás no te has dado cuenta porque sus camisones, batas y conjuntos para dormir son tan chulos que parecen vestidos, kimonos y trajes de diario.

Este viernes tenemos un 'planazo': ¡fiesta de pijamas! Y no, no habrá que saltarse el toque de queda ni las restricciones para asistir, porque vamos a celebrarlo a plena luz del día y sin movernos de la oficina. ¿Te parece una locura? ¡Nada de eso! Y es que el 16 de abril es el día de ir en pijama al trabajo, una curiosa tradición surgida en Estados Unidos bajo el nombre de 'National Wear Your Pajamas To Work Day', que pretende librarnos por un día de los tacones, blusas, corbatas y demás prendas formales para disfrutar de la comodidad y sentirnos como en casa en nuestro lugar de trabajo.

Hasta hace poco esta iniciativa no era demasiado conocida en nuestro país, pero gracias a la cuarentena y el consecuente auge del teletrabajo, en 2020 fueron muchas las personas que se animaron a llevarlo a cabo. Y en Woman.es, después de ver los pijamas, camisones y batas tan increíbles que hay en marcas como Oysho, Women'secret, Etam, Zara o Stradivarius (que acaba de estrenar su colección de 'sleepwear') lo tenemos claro: ¡este 2021 vamos a repetir!

A priori puede parecer demasiado atrevido, pero lo cierto es que desde hace años la tendencia pijamera está avalada por las chicas con más estilo del panorama internacional como una de las más apetecibles del 'street style'. Y esta temporada prevemos que volverá a pisar fuerte. ¿Las pruebas? El éxito de los vestidos lenceros (que tanto se parecen a los camisones clásicos) sobre el asfalto y la proliferación de los kimonos de estilo batín entre las invitadas de primavera.

Además, últimamente muchas 'celebs' se han encargado de convertir los pijamas en la prenda más 'cool' de su armario. Por ejemplo, Dakota Johnson eligió una bata de flores para entrar por videollamada en el show de Jimmy Fallon, Pilar Rubio optó por un pijama de dos piezas para una de sus apariciones en 'El Hormiguero' y la bloguera Paula Ordovás hizo lo propio luciendo un camisón con plumas en la calle. Incluso, Mercedes Martín, presentadora de El Tiempo Antena 3 salió en pantalla con un pijama de Zara (y, claro está, se hizo viral en las redes).

Con todos estos ejemplos, queda claro que no hay una sola fórmula para llevar el pijama al trabajo. Si quieres un resultado 'casual', combina una de tus camisas de dormir o batas con unos vaqueros o elige unas sandalias planas o deportivas que redondeen el look. ¿Prefieres algo más sofisticado? Apuesta por un pijama, kimono o camisón satinado y súbete a unos buenos tacones. ¡Imposible fallar!