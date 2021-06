Con motivo del Día Internacional del Yoga, queremos traerte los mejores conjuntos deportivos de algunas de nuestras marcas favoritas: Oysho, Black Limba, Born Living Yoga y más. Relájate, ponte cómoda, y encuentra su set deportivo estrella para practicar la disciplina más zen.

CARLA DOMÍNGUEZ

Cualquier que haya dado el paso a probar unas clases de yoga, sabe la cantidad de beneficios que aporta a la hora de combatir el estrés, y la ansiedad. El cuerpo se relaja, nuestra espalda se estira kilómetros y kilómetros, y nuestra mente hace “clic”, y desconecta del resto del mundo para dedicarnos tiempo a nosotras mismas.

Sabemos que el yoga no es una disciplina fácil, a priori, pero engancha y ayuda a reconectar y relajarnos. También a “parar” de cierta forma esos pensamientos negativos que arrastran nuestro cuerpo y, en muchas ocasiones, no nos dejan avanzar. Pues bien, si aún no te has animado a conocer el yoga en profundidad, ahora estás a tiempo, y una buena forma de comenzar con esta práctica puede ser en el Día Internacional del Yoga.

Cada 21 de junio se celebra el Día Internacional del Yoga, una disciplina con muchos adeptos que nos llena por arte de magia por dentro y, es muy beneficiosa, además, para superar nuestros problemas de espalda, y aumentar la flexibilidad.

Para que puedas practicar el yoga como se merece, y equipada de pies a cabeza, hemos hecho una selección con nuestros conjuntos deportivos favoritos. Son conjuntos de lo más cómodos, ligeros y de esos, que cuando te lo pones, parece que no llevas prácticamente “nada” porque se ajustan muy bien al cuerpo. Oysho, Born Living Yoga, Manola...Hemos seleccionado algunas de nuestras marcas estrella de deporte para que te hagas con el mejor conjunto para yoga. Si aún no has probado esta disciplina, cuando lo hagas, no querrás otra.