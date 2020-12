De cuadros, 'oversize' y con flecos, así es la chaqueta camisera que tiene María Pombo que nos ha enamorado

Perfecta para armar cualquier look de temporada.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Hay una prenda que esta temporada no falta en el armario de las que más saben de moda y que se ha convertido en un nuevo 'must have' de la temporada de otoño-invierno: efectivamente, hablamos de las chaquetas camiseras o también denominadas 'shacket' (un mix de una camisa y una chaqueta).

¿La clave de su éxito? Además del poder de armar cualquier look, por muy sencillo que sea, una buena chaqueta camisera es abrigada y resulta perfecta para llevarla incluso por encima de un estilismo compuesto por básicos. Y no lo decimos nosotras sino que ya la han llevado 'influencers' e 'it girls' como Rocío Osorno, Paula Echevarría o Laura Matamoros. Y aunque tenemos que admitir que las básicas nunca fallan, las preferimos estampadas, y cuanto más, mejor.

Día a día vemos cómo las redes sociales se llenan de estilismos protagonizados por chaquetas camiseras, pero cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo llega María Pombo y nos enseña la más bonita del momento (y, digámoslo todo, nos crea la necesidad de querer hacernos con ella a la de YA).

La 'influencer' ha mostrado a través de las Stories de su Instagram un look básico, compuesto por unos leggings abrigaditos de color negro, un jersey camel y unas botas a tono. Hasta aquí hablamos de prendas básicas en tonalidades neutras que siempre funcionan pero María Pombo, tal y como nos tiene acostumbradas, siempre sabe dar ese toque especial a sus 'outfits' y, por ello, ha añadido una chaqueta camisera de cuadros, 'oversize' y con flecos que no puede parecernos más original.

Se trata de un diseño de lana que pertenece a la firma Sandro Paris y que cuenta con un estampado de cuadros negros y camel que nos ha enamorado. Pero, sin duda, uno de los detalles que hace a esta prenda todavía más especial es que lleva flecos en la espalda y a lo largo de las mangas, así como en el bajo de la chaqueta. ¡Una preciosidad!

Ahora mismo el diseño está disponible en todas las tallas en la web de la firma a un precio de 425 euros. Nosotras ya se lo hemos pedido a Papá Noel, ¿y tú?