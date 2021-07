En el verano en el que le hemos dado la vuelta a nuestros bikinis de triángulo y la braguita brasileña se ha impuesto como un 'must' en todas las playas, Cristina Pedroche ha encontrado en Tezenis el conjunto que reúne todas las tendencias, ¡y está rebajadísimo!

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Con la llegada del verano, las playas, piscinas y, sobre todo, Instagram, que es el verdadero escaparate de las tendencias de baño más importantes, se han llenado de bikinis de todos los estilos, formas, estampados y colores. Nuestras celebrities e influencers son siempre las primeras en lucir las novedades que lanzan las marcas y por eso, esta plataforma es el lugar ideal en el que inspirarnos y encontrar auténticas 'joyitas' como la que te enseñamos a continuación.

Ha sido en el perfil de Cristina Pedroche donde hemos visto un bikini que nos ha enamorado por completo, ya que no solo es bonito y favorecedor, sino que reúne en una sola prenda todas las tendencias de la temporada. Por un lado se trata de un bikini de triángulo, con la cuerda extra larga para que puedas enrollarla alrededor del cuerpo como ha hecho la presentadora, o incluso colocar el top al revés tal y como hemos visto en la tendencia más copiada del verano.

En cuanto a la braguita, se trata de una de corte brasileño y pernera alta, lo que no solo ayudará a que nos queden la menores marcas posibles, sino que además estiliza muchísimo a todos los tipos de cuerpo. Por último, pero no menos importante, no podemos olvidarnos del estampado del bikini, con fondo negro y estrellitas de colores, ideal para darle un toque original a tus looks de playa.

Sin embargo, no te creas que con esto se acaban las buenas noticias, porque además de inspirarte con este bikini, vas a poder copiárselo a Cristina, ya que sabemos de dónde es y, sobre todo, lo barato que cuesta. Se trata de un conjunto de dos piezas de la marca Tezenis, que puedes encontrar ahora mismo en su web y rebajadísimo, ya que el top puede ser tuyo por 9,09 euros y la parte de abajo por 6,99 euros.

No es la primera vez que esta semana la presentadora es tendencia por una foto de su perfil de Instagram, ya que hace solo unos días volvió a demostrar una vez más lo enamorada que está de su marido, David Muñoz, con un sensual posado que llenadó de corazones y fueguitos su publicación.

Ahora mismo se encuentra en Ibiza, pasando unos días de descanso y de vacaciones, por lo que seguiremos muy de cerca sus posts para ver si en ellos descubrimos algún que otro modelazo.