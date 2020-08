El bikini 'nude' que sienta de vicio a Cristina Pedroche es de Primark (y cuesta 17 euros)

De estilo deportivo, en el color de moda y para todos los bolsillos.

No es ninguna novedad que Cristina Pedroche es toda una fan de Primark. De vez en cuando la presentadora aparece, tanto en televisión como en su Instagram, luciendo prendas del gigante 'low cost': unos pantalones vaqueros, una camiseta cinéfila, un mono 'denim'... y sus looks siempre (siempre) causan sensación. Justo lo que ha ocurrido con su último bikini, de estilo deportivo, color 'nude' y precio superasequible.

Ayer mismo te hablábamos del dos piezas con estampado 'animal print' que había conquistado a la colaboradora de Atresmedia y, por qué negarlo, a nosotras también. Con sello 'made in Spain', la parte de arriba realza el pecho gracias a la sujección del aro y la de abajo, de corte brasileño, no puede ser más favorecedora. Pues solo unas horas después Cristi Pedroche nos demostraba que no hay bikini que se le resista, optando por un diseño de estilo totalmente opuesto, que ha defendido con nota.

Se trata de un conjunto de la colección de verano de Primark con aire 'sporty', un tipo de traje de baño que, además de estar en tendencia esta temporada, le va como anillo al dedo, pues la madrileña es una verdadera amante del deporte y ya ha lucido anteriormente esta clase de bañadores deportivos (al tiempo que presume de abdominales de acero y 'tipazo' supertrabajado).

El top llama la atención por el escote de cuello alto y la espalda de nadadora y la braguita a juego presenta un patrón básico y cómodo. La suma de ambos gana puntos gracias al color rosa 'nude', un tono con la capacidad de potenciar al máximo el bronceado así como uno de los más repetidos en el armario de las expertas en moda.

¿Su precio? 11 euros la parte superior y 6 euros la inferior. Apto para cualquier bolsillo, amigas. La mala noticia, como ya sabrás, es que Primark no tiene tienda 'online', por lo que para conseguirlo no hay más remedio que visitar uno de sus establecimientos físicos.