Consultorio '¿Cómo organizar tu armario?': Nuestra directora de moda, Marta Lasierra, contesta tus dudas sobre qué donar o qué no puede faltar

En Woman.es, inauguramos este consultorio para hacerte la tarea más sencilla.

La cuarentena por el coronavirus ha hecho que nuestra vida se desarrolle dentro de casa, lo que convierte este periodo en una ocasión perfecta para realizar aquellas tareas para las que nunca encontramos el momento y vamos posponiendo. Hay quien se ha puesto a ordenar cajones imposibles, hacer limpiezas exhaustivas, cambiar de proveedores de servicios o redecorar el salón tras meses de barajarlo. Ahora te proponemos otra: organizar tu armario para que este luzca perfecto para el momento en el que nos toque volver a la rutina y a las calles.

¿Cómo? Nuestra directora de moda y experta en las tendencias que vienen, Marta Lasierra, nos da consejos, entre otras muchas cosas, sobre qué conservar, de qué deshacernos, qué donar o qué prendas son imprescindibles para tener un armario impecable y a la última de cara a la temporada que empieza a través del nuevo Consultorio 'CÓMO ORGANIZAR NUESTRO ARMARIO'.

¿Qué le podemos preguntar? Por ejemplo, si es tiempo de dar carpetazo a los jeans de tipo pitillo o deberíamos darles una segunda oportunidad. O qué pantalones van a 'petar' en el street style de los próximos meses (atención a los de silueta de campana y bombachos, nos adelanta la experta) y son capaces de dar brillo y elevar nuestro ropero.

Más: qué hacer con todos esos pantalones que ya no nos ponemos porque ya no nos abrochan, porque ya no nos sientan tan bien como solían o porque ya los compramos grandes en su momento y cuelgan de la percha prácticamente sin estrenar.

O saber quién gana en el próximo desafío de vestido v.s. falda. O aprender cómo guardar y sacar el máximo partido a los bolsos que, nos advierte Marta Lasierra, "necesitan mucho orden", ya que los vamos acumulando " y envejecen solos. "Aunque no los hayamos usado, se ponen viejos y cuando los recuperamos, ya no dan la talla". ¿Pasará lo mismo con los zapatos? ¿En qué interesa invertir más dinero y en qué no es necesario?

Todas esas dudas nos las puedes hacer llegar a partir de ahora a nuestros perfiles de Woman en Instagram, Facebook y Twitter con el hashtag #Consultorioarmario.

¿Un consejo atemporal que nos puede servir a todas? Marta recomienda: "Elegir para tu armario prendas que proyecten en cierta medida tu personalidad y te den ese toque de seguridad".

¿Comenzamos? ¡Mándanos tus dudas!