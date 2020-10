En Instagram están como locas con estos conjuntos de chaqueta + top a juego de Zara, Mango, Bershka... ¡Vivan los 'twin sets' de otoño!

Estos dos piezas serán tu 'salvalooks' preferido de la temporada, ¡palabra de 'influencer'!

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

Si últimamente has prestado atención a Instagram, ya te habrás dado cuenta: los conjuntos de chaqueta y top a juego vienen pisando muy fuerte esta temporada. Llevamos varios meses viéndolos en los looks de las chicas con más 'likes', pero la llegada del otoño ha sido la confirmación definitiva de su auge... ¡y no nos puede gustar más!

También conocidos como 'twin sets', estos conjuntos de dos piezas (habitualmente de punto, lana u otros tejidos 'comfy') están por todas partes. Y no es de extrañar pues, según la plataforma de moda Lyst, su búsqueda a nivel internacional ha aumentado un 25% desde principios de octubre.

Quizás la 'culpable' de esta fiebre sea Katie Holmes, quien, en su primera aparición pública tras romper con Jamie Foxx, recurrió a un sujetador y un cárdigan de lana de la firma neoyorquina Khaité, quizás a modo de declaración de intenciones. Poco después, Kendall Jenner fue fotografiada en Los Ángeles luciendo un 'crop top' lila con bordados con una chaqueta de punto a juego; más tarde Inditex lanzó su propia versión... y puedes imaginar cómo continúa la historia.

Actualmente hay una gran variedad de tándems de este tipo en tiendas como Zara, Mango, Bershka, Stradivarius... por lo que resulta muy fácil encontrar alguno que se adapte a tu estilo. ¿Los preferidos de las 'influencers'? Por un lado los de colores neutros y otoñales (como el blanco, el marrón o el cámel), y por otro, los de bordados florales a contraste.

Como ocurre con la mayoría de sets, la gran ventaja de estos conjuntos es que puedes llevarlos tanto a modo de 'total look' como por separado; de hecho, este otoño los cárdigans vuelven a ser una pieza imprescindible para el día a día y los 'crop tops' se han reinventado y ahora se llevan sobre camisas blancas o jerséis, creando 'outfits' dignos de 'street style'. ¡Un auténtico tres por uno!

Además, debes saber que la tendencia está evolucionando rápidamente y, a consecuencia del reinado de la moda cómoda durante la cuarentena, en algunos casos es posible combinar tu 'twin set' de chaqueta y top incluso con una tercera prenda a juego, es decir, un pantalón, 'short' o falda a juego. ¿Te animas con el 'total look'?