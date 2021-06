Amelia Bono logra el 'total look' estampado de Zara perfecto, si lo que buscas es versatilidad, y nosotras te damos diferentes opciones de temporada para que te animes con esta idea.

Cecilia Franco

Las cuentas de Instagram de nuestras celebrities favoritas no dejan de descubrirnos nuevas tendencias y crearnos verdaderas necesidades. Si tenemos que centrarnos en una en concreto, claramente está la cuenta de Amelia Bono. Ella es todo una experta en nuevas tendencias, y si ya teníamos claro que los estampados van a arrasar este verano, con este conjunto de Zara nos confirma que los 'total looks' estampados serán todo un 'must' que no podrá faltar en tu maleta.

Amelia Bono no deja de sorprendernos. No solo porque conoce al milímetro todas las tendencias del momento, sino porque encuentra verdaderos tesoros que justo andábamos buscando.

Aunque sabemos que el verano se llena de vestidos blancos y alpargatas clásicas de toda la vida, Amelia Bono va más allá con sus rompedoras propuestas porque, si ya ha encontrado el vestido camisero que no es como los demás, ahora da con el conjunto que arrasa entre las 'fashionistas'.

La hija de Bono nos tiene en un sueño constante y nos ayuda a viajar a través de la moda. ¡Tenemos tantas ganas de volver a recorrer el mundo! ¿Tú también? Pues bien, para cuando llegue el momento tenemos que estar preparadas y tener nuestra maleta repleta de ideas versátiles como el conjunto de Sfera que combina con todos los zapatos o la falda pareo que te dará mucho juego.

Porque hablando de versatilidad, a la hora de preparar la maleta buscar prendas versátiles ayudará a que logres muchos looks con pocas prendas. ¿Para bikinis? Apostar por la tendencia minimalista, así podrás combinar diversas piezas y crear diferentes ideas. Sin embargo, para lograr looks diarios con estampados, la mejor opción consistirá en dos piezas del mismo estampado con las que podrás crear 'total looks' o utilizar por separado.

Amelia Bono se anima con un conjunto estampado de Zara. Un look de camisa y falda midi plisada del mismo estampado con el que logra un 'total look' ideal. ¿Por qué nos encanta? Porque podrás crear un 'total look' o, solo utilizar la falda con una camisa lisa, o solo la camisa del conjunto con un vaquero. 3 looks con tan solo 2 prendas.

Aunque se trata de un conjunto de la pasada temporada, en Zara encontramos una gran variedad de conjuntos estampados ideales de falda y camisa o de tendencia pijamera que te ayudarán a llenar de color todos tus días. ¿Te animas con los estampados?