¡Atención! El conjunto 'sporty chic' más deseado por las 'influencers' se encuentra en Parfois

Lucía Bárcena y Melissa Villarreal tienen algo en común. Y es que ya tienen entre sus opciones 'comfy' el conjunto 'sporty' de Parfois más bonito de la temporada.

A lo largo de los últimos años, nuestra forma de ver la moda ha ido cambiando gracias, en parte, a lo que vemos entre las que más saben de moda. Ahora en el 'street style' no es cuestión de deslumbrar ni de conseguir 'lookazos' muy elaborados, sino más bien de las opciones más cómodas, o lo que conocemos como 'sporty chic', llevarlas a nuestro estilo. Y, si no, observa Instagram para decir sí al chandal o al 'lookazo' que han coincidido Lucía Bárcena, que hace unos días se animó con la tendencia retro, y Melissa Villarreal.

Este cambio ha provocado que, al igual que sucede con las tendencias, se genere un amor-odio entre las amantes de la moda. Pues bien, estés o no de acuerdo con esta nueva forma de vestir, es cierto que si es con 'lookazos' como el que nos presenta Lucía Bárcena y Melissa Villarreal seguro que cambiarás por completo de opinión.

Ahora las sudaderas se han convertido en la combinación perfecta de las blazers de temporada que están arrasando y en los looks diarios los jeans han dejado de ser protagonistas. ¡Increíble pero cierto! Puede que te haya sorprendido, o a lo mejor no, pero lo que sí tenemos claro es que el look de chándal ya no es como lo conocíamos y tan solo hay que observar las propuestas de nuestras tiendas 'low cost' favoritas para darnos cuenta de ello.

Si siempre has odiado los chándales porque te recuerdan a aquella época del colegio o a ese temido momento gym, tenemos buenas noticias porque hemos descubierto el chándal más bonito y elegante de la temporada. Sí, amigas un conjunto tipo chandalero también puede ser elegante, solo tienes que descubrir este diseño de Parfois que ha conquistado a varias 'influencers'.

Lucir 'comfy' y estilosa no está reñido, y así lo ha demostrado el 'street style' al coincidir Lucía Bárcena y Melissa Villarreal en el mismo conjunto. ¿Por qué es diferente? Parece un chándal a simple vista, pero no lo es. La sensación será de comodidad absoluta pero, en realidad, se trata de un conjunto de Parfois en tono blanco -también lo encontrarás disponible en negro- compuesto por un jersey de cuello alto y cremallera (32,99 €), y pantalones fluidos tipo jogger (29,99 €).

¿Puede ser más bonito? Lucía además ha dado un plus de elegancia al combinar este conjunto con unas sandalias de tacón. Nosotras con esta propuesta nos hemos animado a crear looks 'sporty chic' y a mezclar estilos. ¿Y tú?