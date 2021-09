Este conjunto de chaleco y pantalón de Uniqlo va a ser nuestro uniforme de otoño

Gracias a Ines de la Fressange ahora tenemos dos piezas a las que sabemos vamos a sacar el máximo partido durante la temporada de frío.

Julia García

No ha terminado el verano aún y ya podemos decir que es oficial que hemos encontrado uniforme para el otoño. Lo curioso es que no es ninguna de las prendas que se consideran clave esta temporada a punto de arrancar sino que podríamos decir forma parte de las que ya triunfaban en la pasada.

Resulta que después de tantos conjuntos que hemos llevado durante el verano le hemos cogido el gusto a esto del total look -reconozcámoslo, es de lo más cómodo no tener que pararse a pensar combinaciones delante del armario cada mañana- y no estamos dispuestas a renunciar a esta alternativa en los meses de frío.

Es por esto que nos ha parecido tan buena idea la propuesta que Ines de la Fressange nos ha lanzado a través de Uniqlo.

La colección que la modelo ha creado para la firma de origen japonés es toda una caja de tesoros y en ella, además de una camisa a cuadros de la que sabemos daremos mucho uso próximamente, hemos fichado una combinación de chaleco y pantalón que nos ha parecido infalible.

La creativa francesa ha sido la mejor embajadora de sus diseños y ya se lo hemos visto lucir con unos zapatos planos con cordones en un look dandy que siempre funciona. Pero es que ahora hemos visto también que queda genial si se lleva en clave informal con una camiseta blanca debajo y unas zapatillas. Una manera de darle una vuelta a dos clásicos de la sastrería que vamos a probar sí o sí.

Aún vamos a tener que esperar porque ninguna de las dos piezas en cuestión están aún a la venta en la tienda online pero ya tenemos bien pensadas diferentes maneras de sacar partido a ambas.

Por separado se nos ocurren cientos de mezclas pero es que juntas también nos vienen a la cabeza estilismos en los que aparecen camisetas, camisas y jerséis de cuello vuelto debajo del chaleco, optando como calzado tanto con la opción de las zapatillas a la que seguro tanto recurriremos como con unos zapatos de tacón cuando queramos más sofisticado o, por qué no, con unos botines que le den un estilo completamente diferente.

Habrá que estar bien atentas al día en el que por fin podemos clicar en la opción de "añadir a la cesta" y tacharlo así de nuestra particular wishlist para el otoño.