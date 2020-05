Paula nos ha confirmado, una vez más, que el accesorio de moda este verano serán las diademas.

La actriz e influencer Paula Echevarría se ha convertido en todo un referente de estilo. Sus looks, expuestos con una foto en el espejo nos han inspirado a la hora de escoger estilismo durante esta cuarentena. Gracias a ella hemos visto como las faldas shorts pueden ser nuestra mejor elección para estar en casa y sentirnos cómodas pero arregladas. Sus conjuntos han ido variando según mejora el tiempo. Pasó por la época del chándal para los días mas fríos y ahora está sacando de su armario conjuntos tropicales que nos piden a gritos playa y arena.

Este es el caso de este look cómodo, veraniego, fresquito y perfecto para llevar por casa e incluso salir a dar nuestro paseo diario. Se trata de un conjunto de camisa y shorts con estampado floral a juego en tonos verdes y mostaza de la marca española Yerse. La camisa fluida de manga corta está disponible por 69,95 euros, y el pantalón corto 55,95 euros.

Y aunque raro en ella, pues ya nos reveló que lo de llevar zapatos dentro de casa no es muy su estilo, esta vez se ha animado y escogió unas cómodas sandalias marrones de Zara. Se trata de un diseño de pala marrones y con detalles de tiras trenzadas en la parte delantera. Disponibles desde la talla 36 hasta la 42 por 25,95 euros.

Pero de todo este look tropical lo que más nos ha gustado es el toque especial que Paula añadió a su cabeza. Estamos hablando de la diadema con la que coronó su look. El accesorio es de Stradivarius y cuesta solo 5,99 euros. Aunque no hemos podido encontrar la de color coral como la de ella, en la web hemos visto que la hay en azul y negro. Recordemos que los pañuelos, peinetas y diademas serán durante este verano uno de los complementos más deseados.