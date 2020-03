Lo confesamos: estamos alucinando con lo bonito que es el bolso ‘made in Spain’ (y rebajado) que ha estrenado Rania de Jordania

Sencillamente MA-RA-VI-LLO-SO.

Cuando creíamos que Rania de Jordania no podría sorprendernos más con un look (el lunes se marcó un conjuntazo con falda y blusa de satén por el que todavía estamos suspirando), lo ha hecho. Este miércoles ha visitado el yacimiento arqueológico de Al-Maghtas, en la ciudad de Betania, a las orillas del río Jordán, y ha lucido un traje de chaqueta a otro nivel, con unos pantalones culotte y blazer con mangas abullonadas. El look era perfecto, sí, pero el bolso con el que lo ha rematado no se queda atrás.

La reina hachemita ha estrenado un bolso muy original de Roberto Verino, uno de los diseñadores españoles en los que últimamente ha confiado la reina Letizia y una de las agujas más importantes de nuestro país. Elaborado en piel, con correa de macramé hecha a mano y detalle de inspiración egipcia, el diseñador de Verín lo subió a la pasarela cuando presentó su colección primavera-verano 2019 durante la Mercedes Benz Fashion Week Madrid. Y, claro, Rania no ha puntada sin hilo. La colección, titulada Marhaba, está inspirada en Egipto, los tejidos y estampados de la colección celebran motivos hallados en las paredes de una inédita tumba en Luxor. ¿Quizá por eso Rania ha escogido este bolso y no otro para visitar el yacimiento arqueológico de Al-Maghta?

Cómo llegó el bolso a sus manos y con qué intención se lo puso es toda una incógnita, pero lo que sí sabemos es que el bolso sigue estando disponible y está rebajado. En la web de Roberto Verino está a la venta un bolso como el de Rania, pero en la versión piedra. Aunque el precio en temporada era de 295 €, ahora cuesta 206€.