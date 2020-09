No colamos en los armarios de las influencers para recopilar todas las tendencias en botas y botines de este invierno 2021.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Aunque nos quedan unos días para dar el pistoletazo de salida al otoño, que empieza el 22 de septiembre, ¡cómo se nota que estamos deseando usar botas y botines! Es cierto que frío como en diciembre no tenemos, pero que las temperaturas hayan bajado ligeramente es la excusa perfecta para estrenar las primeras tendencias de botines y botas que llevaremos este 2020 y en 2021, de hecho, las influencers ya están luciendo sus primeros looks de otoño en Instagram.

¡Alerta, tendencia! Hailey Bieber nos adelanta que los botines de punta cuadrada pisarán fuerte en el 'street style' de la próxima temporada

Los botines de Bershka que vas a adorar

Y aunque las botas over the knee han ganado muchos puntos y están entre las más populares, el rey indiscutible es el botín, que a su vez es el calzado más fácil de combinar. Quedan igual de bien con pantalones vaqueros como con vestidos midi o faldas e incluso le dan un plus de sofisticación a los trajes de blazer y pantalón. Eso sí, cada influencer lo ha adaptado a su estilo.

Con suela gruesa, de estilo militar, cowboy, las posibilidades son infinitas, por eso es importante decidir en cuál quieres invertir, pero para eso estamos nosotras, que hemos rastreado nuestras tiendas favoritas hasta encontrar las botas y botines que están de moda y que son muy similares a las que llevan las chicas con más estilo del mundo.