La colección más 'animal' de Bershka que no te pondrás tú, sino tu mascota

La firma lanza su primera colección para perros con prendas coloridas, divertidas y sobre todo, a juego con las tuyas. Sigue así la estela de otras marcas de Inditex como Zara que ya se ha lanzado a las mascotas, la papelería y el maquillaje.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Aunque ahora no te haga mucha gracia encontrarte a alguien vestido exactamente igual que tú, y menos si es en una boda o algún evento para el que te has currado el look, todas sabemos que cuando hablamos de ir a juego la cosa cambia, y ahora, gracias a Bershka, podrás ir conjuntada con tu mejor amigo peludo. ¡Guau!

La colección 'Best Friend Crew' te ofrece un montón de looks deportivos que son ideales para pasar tiempo al aire libre con tu perro y que en vuestros paseos los dos seáis la pareja más 'cool' del parque. Obviamente, los colores son súper modernos y no pasarán desapercibidos cuando salgas de paseo. Estampados marmóreos naranjas y rosas, o aguamarina y lima, para brillar hasta en los días menos soleados.

Tienen un par de packs que te encantarán. El combo de bermudas y camisa de color aguamarina y lima que viene con un 'bucket hat' a juego para ti, y una camisa o bufanda para tu perro, además de una correa en los mismos tonos. Pero si a tu perro le va más el rosa, puedes elegirle una sudadera con capucha de estampado marmóreo y correa a juego, con un 'bucket hat' y una riñonera a juego para ti.

Como puedes ver en las imágenes de campaña, las prendas no son solo unisex, sino que son perfectas para esos momentos perro humano en los que disfrutar del buen tiempo y de unas buenas carreras al aire libre. Ellos estarán monísimos y tú encantada de ir a juego con tus peluditos.

Así, Bershka sigue la estela que ya comenzaron meses atrás otras firmas del gigante Inditex, que como ya te habrás dado cuenta, está apostando por diversificar el negocio y ampliar oferta mucho más allá de la ropa y los complementos. De hecho, no sabemos si en los próximos meses también veremos en estas marcas cositas que ya hemos visto en Zara como carritos de la compra, juguetes retro o antifaces para dormir, pero de lo que sí estamos seguras es de que sus propuestas serán cada vez más sorprendentes y divertidas.