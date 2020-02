¡Que llegue ya el fin de semana, por favor, que queremos copiarle el look con este 'shopping' que te hemos preparado!

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Que sí, que es lunes y todavía queda una semana dura por delante, pero después de ver el look de Eugenia Osborne no podemos dejar de contar los días para que llegue el sábado. Y no solo por las ganas que tenemos de descansar, que ya sabemos todas que los lunes se hacen más cuesta arriba que ningún otro día de la semana, también porque nos ha inspirado con el conjunto que ha llevado en su última foto de Instagram y que es perfecto tanto tanto para una cena con amigas y salir a bailar como para una cita. Y si no, mira.

La 'influencer' nos ha enamorado con un conjunto negro, ese color que sienta igual de bien a rubias y a morenas, y con el que conseguimos ese efecto elegante que todas queremos un sábado por la noche en un segundo. Apostó por un pantalón vaquero negro, que le sienta como un guante, y lo combinó con un top de plumas que es un sueño. Para estilizar la pierna y ganar unos centímetros de altura, remató el look con unas sandalias negras.

¿A que suena bien? Pues toma nota porque hemos encontrado unas prendas muy similares a las de Eugenia Osborne para que puedas copiarle el look sin arruinarte.

- Corpiño negro con plumas, de Boohoo. Cuesta 23,40€ y tiene una rebaja del 40%, así que si te gusta, mejor que no te lo pienses mucho porque un top así te salvará cuando no sepas qué ponerte cualquier sábado por la noche y quieras ser la reina de la pista de baile.

- En la nueva colección de Mango hemos fichado estas sandalias negras de piel y tiras que tienen toda la pinta de ser un 'best seller' esta primavera-verano 2020: son cómodas, negras y elegantes, ¿alguien le puede pedir más a una sandalias de piel? Cuestan 59,99€.

Vaqueros negros de Pull & Bear y cuestan 29,99€.