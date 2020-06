Lydia Bosch y su hija Andrea Molina tienen las zapatillas todoterreno más originales y divertidas de la temporada.

Ya te lo habíamos dicho que este verano, además de atípico, iba a estar lleno de zapatillas. Pero lo que no veíamos venir era este modelo de Victoria x Desigual. La alianza entre estas dos firmas nos ha regalado un diseño increíble que nos ha robado de golpe el corazón.

Pero es que además de ser super cómoda y con rollazo, estas zapatillas las puedes compartir con tu madre. ¿No nos crees? Pues Lydia Bosch y su hija Andrea Molina ya se sumaron a la fiebre de las zapatillas. La actriz ha posado en su cuenta de Instagram con su hija y nos han descubierto estas zapatillas tan originales y además ‘made in Spain’. Otro punto que nos encanta, porque hoy más que nunca debemos apoyar a las marcas españolas para que juntos podamos salir de esta crisis económica y social que nos ha dejado el coronavirus.

Y la verdad es que también ha tirado de nuestra nostalgia ¿Quién no ha llevado una Victoria en su infancia en las 80 y los 90? Pues ahora suma el rollazo que da Desigual, con sus diseños siempre tan originales.

Las zapatillas que han llevado Lydia y Andrea son parte de una colaboración de Desigual y Victoria. Dos míticas firmas españolas que han conseguido sacar una divertida y original colección de zapatos. Esta colaboración da como resultado tres modelos de edición limitada y fabricados en España: ‘Verano Balearic’, ‘Verano in BCN’ o ‘Verano in the village’.

Con un aire ochentero y escogiendo tres modelos míticos de Victoria, Desigual se ha encargado de vestirlos de originalidad y te contamos los detalles de estas zapatillas.

Verano Balearic es la típica zapatilla Victoria, la que nuestra mente asocia con un clásico modelo liso con la suela rayada, solo que en esta versión en color blanco llama la atención por llevar el logo de de Desigual en tamaño XXL. (49,95 euros).

Verano in BCN es un diseño de suela gruesa que se acompaña de un estampado en blanco y negro en forma de media lunas. Se ven ideales con vaqueros, vestidos o shorts, son esas típicas zapatillas que prometen ser tus fieles acompañante las 24/7. (49,95 euros).

Verano in the village en este caso el modelo es el slip-on, pero esta vez se visten de tela vaquera y se acompañan del primer logo de Desigual: un hombre y una mujer dándose la mano en forma de igualdad. (49,95 euros).